God start på 2019 for Tryg skal give bonus til kunderne

I de første tre måneder af året hentede Tryg 757 millioner kroner efter, at der var betalt skat. Resultatet dækker over et resultat på 626 millioner kroner fra den del af Tryg, der arbejder med forsikring.

Efter et hårdt 2018, hvor forsikringsselskabet Tryg blev tynget af usikkerhed om brexit og handelskrig i udlandet, starter 2019 anderledes positivt for selskabet.

Koncernchefen Morten Hübbe erklærer sig tilfreds med starten på 2019, der var første kvartal med Alka fuldt integreret.

De gode resultater vil ifølge koncernchefen komme kunderne til gode.

- Jeg glæder mig over, at TryghedsGruppen for fjerde år i træk har besluttet at udbetale medlemsbonus. Denne gang ikke kun til kunder i Tryg, men også til Alka's 380.000 kunder, siger han i en meddelelse.

- Det betyder at et rekordstort antal kunder i Danmark - nemlig 1,3 mio. - eller hver 4. borger i Danmark, kan se frem til at modtage en bonus, der svarer til otte procent af deres samlede præmieindbetalinger.

Med de positive takter ser Tryg ingen grund til at vige fra sin plan frem mod 2020. Her regner Tryg med et resultat fra arbejdet med forsikringer på 3,3 milliarder kroner.

Morten Hübbe noterer sig, at der er vækst at hente i kerneforretningen med forsikringer. Men en af de helt store årsager til, at 2019 starter bedre end 2018 er et hop i indtægter fra investeringer.

Tryg er det største forsikringsselskab i Danmark. Efter købet af Alka sidder Tryg på omkring hver femte forsikringskunde i Danmark. Købet blev aftalt i 2017 men trak ud på grund af anker fra konkurrencemyndighederne.

Ud over Danmark har selskabet også kunder i Sverige og Norge.