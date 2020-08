Se billedserie - Jeg er inspireret af den amerikanske måde at få folk med, og jeg siger »Fuck Janteloven«, for hvis man kan skabe en stemning, der giver deltagerne en fælles oplevelse, så har man skabt en bevægelse og sat forandring i gang i organisationen, siger Jacob Sundberg.

Giv begejstringen en chance

Erhverv - 27. august 2020 kl. 15:03 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi skal omfavnes af det budskab, der skal kommunikeres. Sådan beskriver Jacob Sundberg fra Sundberg Production i Hillerød sin tilgang til at skabe det gode møde eller den perfekte konference. Opgaven begynder allerede ved mødeindkaldelsen eller invitationen til konferencen, og den følges op fra det øjeblik, du træder ind i mødelokalet, til du går hjem igen forhåbentlig med armene oppe over hovedet af begejstring.

- Jeg er inspireret af den amerikanske måde at få folk med, og jeg siger »Fuck Janteloven«, for hvis man kan skabe en stemning, der giver deltagerne en fælles oplevel- se, så har man skabt en be- vægelse og sat forandring i gang i organisationen, siger Jacob Sundberg.

FAKTA Sundberg Production

Adresse i Hillerød

Planlægning, produktion og afvikling af events.

Udlejer også »Festlokalet« i Hillerød til møder, konferencer og fester.

Indehaver og evenchef Jacob Sundberg

Hjemmeside https://sundbergproduction.dk/ Han ved godt, at hans tilgang til at skabe begejstring på møder får nogle i event- og konferencebranchen til at opfatte ham som meget utraditionel og anderledes, men han får også tilbagemeldinger fra sine kunder om, at metoden rent faktisk virkede. Derfor får Janteloven lige en hilsen med F-ordet.

Grundig forberedelse Det er nemlig slet ikke så nemt at få møder, oplæg eller konferencer til at efterlade et positivt indtryk hos mødedeltagerne. Indtryk, der huskes. Derfor arbejder Jacob Sundberg med alle de ting og metoder, som han lærte i begyndelsen af sin karriere, hvor han producerede modeshows i det meste af verden.

- Det kræver en masse forberedelse og kan handle om lyset i rummet eller om at møde deltagerne med musik fra det afslappede til det vilde, og så er jeg fuldstændig hysterisk, når det gælder teknik. Der er ikke noget mere forvirrende for budskabet, hvis man skal indlede sit oplæg med: »Undskyld, teknikken virker ikke«. Så har man tabt folk på forhånd, siger Jacob Sundberg.

- Jeg er derfor sindsygt perfektionist, når det gælder teknikken og afviklingen af et oplæg, for det påvirker underbevidstheden, når tingene bare kører, og alt er perfekt, så jeg bruger gerne en dag med en oplægsholder på at få sorteret ud i slides, lære at huske pauser og stille spørgsmål, at få publikum op at stå undervejs eller arbejde med lys og lyd, så folk i salen husker personen og budskabet, siger han.

Det gode møde Sådan kan du gøre, for at være medskaber af det gode møde:

Møde til tiden. Det vil sige 3-5 minutter før mødet starter

Vær velforberedt. Reflekter over dagsordenen før mødet

Hav dine argumenter klar

Hav forslag til løsninger klar

Hav en positiv indstilling til andre forslag

Vær resultatorienteret

Hold altid tidsrammen for møde Stil krav til dig selv Men det er ikke kun værten eller oplægsholderen, der skal have styr på tingene og være velforberedte. Det krav bør man også stille sig selv som møde- eller konferencedeltager.

En mobiltelefon giver lyd nede fra Jacob Sundbergs lomme og bryder ind i interviewet.

- Ja, man skal først og fremmest have slukket sin telefon, siger han med et smil.

- Og så skal man have sat sig ind i dagsordenen eller læst referatet, så der ikke bruges unødvendig tid på at informere mødets deltagere. Prøv at værdisætte den tid, der bruges til møder i virksomheden. En times møde kan let koste 10.000 kroner i lønninger, hvis alle ikke er velforberedte. Så spilder man virksomhedens penge, siger han.

Jacob Sundberg synes, det er helt ok at melde afbud til et møde, hvis man vurderer, at det er spild af tid at deltage, og han tror ikke på, at coronatidens mange virtuelle møder for alvor får fodfæste. De er gode til den simple informationsdeling, eller hvis man ønsker at spare ressourcer på transport, men hvis man vil have sin ledergruppe eller organisation ud på en rejse, hvor der skal brainstormes for at få nye ideer til udvikling eller produkter, så virker kun det fysiske møde, for man skal kunne mærke hinanden.

Skabe oplevelser Når eventchefen taler om de fysiske møder, så handler det om at skabe oplevelser.

- Nogle gange er det bare små ting, der skal til. Selv om man bare er fire mennesker, der skal mødes, så er man stadig forpligtiget til at skabe en stemning eller gøre noget anderledes. Det kan være at indkalde en overraskende oplægsholder, fjerne bordene, så man står op til mødet eller gå en walk-and-talk. Det handler om at udfordre de gængse metoder, siger han.

- Hvis man virkelig vil have værdi af sit møde, så skal man udfordre sanserne, og det er så sindssygt at stå i et lokale og mærke, at nu sker der altså noget, siger han og tilføjer:

- Jeg får helt gåsehud bare ved at tale om det.

Jakkesæt mødte magien Jacob Sundberg understreger, at de særlige metoder eller mødesteder, som han bruger, skal have relation til det, man gerne vil nå frem til, men han kan godt finde på at udfordre sin kunder i valg af locations. Engang blev en ledergruppe af mænd i jakkesæt indkaldt til møde i Den Magiske Have i Fredensborg, der er en oase af spirituel stemning. Deltagerne blev bedt dem om at tage sko og strømper af for bagefter en ad gangen at blive ledt ind i til stedets cirkelrunde studie og sidde der på gulvet i stilhed i ti minutter.

- Så begynder reflektionerne. Hvad skal jeg her? Hvorfor sidder vi her? Hvad kan jeg? Hvad vil jeg?, fortæller Jacob Sundberg og uddyber:

- For når vi bliver overraskede af noget ekstraordinært, så tænker vi som mødedeltagere også, at vi er nødt til at byde ind med noget ekstraordinært.

Den rette stemning Det handler om iscenesættelse, om at arbejde med remedier, metoder og teknikker fra showbranchen og orkestrere alting ligesom når en producer skal afvikle et tv-show live.

- Tilfredsheden stiger, når tingene bare sker omkring dig. Der opstår den der følelse af fællesskab og positiv stemning, som det handler om at skabe, når folk skal købe ind på dit budskab, siger Jacob Sundberg, der kan tælle 35 år i eventbranchen.

- Jeg brænder stadig meget for det her, og folk lader sig rive med. Der kan sagtens være nogle, der virkelig har lim i rumpen og svært ved at komme op af stolen, men synd for dem, for det gælder om at komme derhen, hvor vi alle kan mærke samhørigheden, føle det budskab, der formidles og forstå, at det er det rigtige. Hvis jeg kan give lidt energi til folk og hvis det virker, så er det ligegyldigt med alle de fordomme, nogle går rundt og har.

- Jeg er altid ham i branchen, der er sindsyg perfektionistisk men også ham, der har skabt rammerne, som får smilet frem på læben, og jeg synes, at man skylder sin arbejdsplads at give begejstringen en chance.