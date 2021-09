Gigantisk konkurs truer i Kina - giver skvulp på aktiemarkedet

En konkurs lurer hos den gigantiske kinesiske ejendomsudvikler Evergrande, og det skaber bekymring for at kunne udløse en finanskrise i Kina.

Evergrande har en samlet gæld på 305 milliarder dollar - eller 1925 milliarder kroner.

Det svarer groft sagt til Danmarks bruttonationalprodukt, bnp, og omkring to procent af Kinas bnp.

Problemerne hos Evergrande er ikke nye, men på det seneste er rygterne om en konkurs rykket nærmere, da selskabet ikke kan betale af på sin gæld i øjeblikket.

Ejendomssektoren står for omtrent en fjerdedel af Kinas økonomi, og bekymringen er blandt andet, at en konkurs kan skabe en sneboldeffekt i forhold til både Kina og andre dele af verden.

Det forklarer Otto Friedrichsen, der er aktiestrateg i Formuepleje, som forvalter opsparinger for 13.000 investorer.

- Der er usikkerhed om, hvorvidt situationen i Evergrande spreder sig som ringe i vandet til andre ejendomsselskaber og det kinesiske ejendomsmarked.

- Problemstillingen er langt større end bare Evergrande, siger Otto Friedrichsen.

De seneste uger har den lurende konkurs primært sat sig i faldende aktiekurser i Kina, men mandag kan det også ses i Europa, hvor aktierne falder over det meste af kontinentet.

Otto Friedrichsen forventer, at de kinesiske myndigheder og landets centralbank vil gå ind og løse situationen, så man undgår en dyb krise.

- En meget stor del af Evergrandes gæld er hos investorer i Kina, og derfor vil man meget gerne undgå en ukontrolleret rekonstruktion, der ville kunne få nogle meget negative konsekvenser på det kinesiske boligmarked og ramme den almindelige kineser, siger Otto Friedrichsen.

Samme vurdering kommer fra Allan von Mehren, der er chefanalytiker i Danske Bank med fokus på Kina.

- Lige nu er de finansielle markeder i Kina ved at fryse til, og for at undgå en situation, hvor ingen vil låne penge ud, er myndighederne nok nødt til at træde til for at få vendt tingene rundt. Spørgsmålet er hvornår, siger han.

Flere medier kæder situationen hos Evergrande sammen med krakket i den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers i 2008, der var med til at udløse finanskrisen.

Otto Friedrichsen mener ikke, at man kan sammenligne de to situationer.

- Man skal huske, at Evergrande ikke er en bank som Lehman Brothers, og at størstedelen af selskabets gæld er i Kina og ikke på samme måde er forgrenet ud i det finansielle system som hos Lehman, siger han.