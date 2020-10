Se billedserie Den flot designede fabrik, som blev opført af norske Pronova Biopharma og overtaget af tyske BASF, er nu på danske hænder. Chr. Hansen Holding er den nye ejer. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Gigant køber stort ind

Erhverv - 15. oktober 2020 kl. 12:46 Kontakt redaktionen

Af Ulrik Reimann Den 23. september blev der meldt ud om to store opkøb, som den danske ingredienskæmpe Chr. Hansen Holding netop havde fået på plads: Opkøbet af den tyske biotek-virksomhed Jennewein for 2,3 milliarder kroner og opkøbet af en stor fabrik i Kalundborg, der indtil 2014 blev brugt til produktion af omega 3-fiskeolie. Prisen for den tidligere Pronova- og BASF-ejede fabrik i Kalundborg oplyses ikke.

Torsten Steenholt, executive vice president i Chr. Hansen Holding, oplyser, at man forventer, at produktionen kan begynde i Kalundborg i 2023 med over 100 arbejdspladser. Det første skridt med den nye fabrik er at fjerne langt størstedelen af det produktionsudstyr, der har været benyttet til at lave højkvalitets omega 3-fiskeolie, og få omdesignet fabrikken til de nye produktionsbehov.

I tæt samspil Chr. Hansen vil bruge fabrikken til at producere HMO'er - den ingrediens, der giver modermælkserstatning næsten samme egenskaber som rigtig modermælk. Jennewein producerer også HMO, og de to nyindkøb skal spille tæt sammen.

- Vi har købt en fabrik i god stand, og Kalundborg blev valgt af flere årsager: Tæt afstand til havnen, dygtige virksomheder med godt kendskab til industrien, et godt biotek- og studiemiljø i Kalundborg, og så har vi fået det positive indtryk, at Kalundborg Kommune er erhvervsvenlig, fortæller Torsten Steenholt. Han har globalt produktionsansvar i Chr. Hansen Holding, der er blandt verdens førende producenter af ingredienser til mejeriprodukter og fødevarer.

Stærk position Chr. Hansen Holding er en af de helt store spillere i det danske erhvervsliv med nu 17 produktions-sites. Den verdensomspændende virksomhed blev grundlagt som Chr. Hansens teknisk-kemiske Laboratorium A/S af Christian D.A. Hansen (25. februar 1843 - 20. juni 1916). Chr. Hansen var apoteker, fabrikant og godsejer, og virksomhedens første succeser var inden for mejeriområdet, hvor Chr. Hansen stadig har den vigtigste del af sin forretning. Nyere forretningsområder inkluderer probiotika, naturlige farvestoffer og ingredienser til kødindustrien.

Torsten Steenholt illustrerer i øvrigt meget godt, hvordan det ser ud med Chr. Hansens globale markedssituation på kerneområdet:

- Hvis du et eller andet sted i verden spiser en yoghurt eller noget ost, så er der 50 procent sandsynlighed for, at produktet indeholder vores ingredienser.