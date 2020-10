Se billedserie Direktør Christian Berg har grund til at smile. Det går godt for Georg Berg A/S i øjeblikket, hvor firmaet er i sving mange steder på Sjælland. Foto: Thomas Olsen

Georg Berg A/S satserpå udvikling i byggeriet

29. oktober 2020

Af Arne Svendsen

Det gælder om at udvikle sig indenfor byggeriet og satse på det, man er god til.

Det er en af hovedfilosofierne hos byggefirmaet Georg Berg A/S med hovedkvarter op Skovsøvej i Slagelse. Firmaet er startet som et tømrerfirma, der også lavede opgaver for private, men det gør man ikke i dag. I stedet har man blandt andet et stort antal offentlige institutioner, kommuner og boligselskaber som kunder.

Renoveringer af tage og facader, også kaldet klimaskærme, er blevet et speciale for firmaet, der i øjeblikket har 65 ansatte, hvoraf de 42 er tømrersvende og de 10 er lærlinge.

- Renoveringer til gavn for miljøet er noget, der ligger firmaets dna. Vi stod sidste år for en større udskiftning af tage og facader på boligblokke på Ærøvej i Slagelse, hvor der skulle fjernes nogle MgO-plader, der ikke var egnede til facadebrug, fordi de trak fugt ind. Her fandt vi ud af, at den slags arbejde er vi rigtig gode til, siger direktør og ene-ejer Christian Berg, søn af firmaets stifter Georg Berg, der i dag ikke længere er engageret i firmaet.

Opgaver overalt på Sjælland Christian Berg kan fortælle, at firmaet netop har fået en stor opgave til omkring 25 millioner kroner med at skifte MgO-plader i flere boligforeningsafdelinger på Amager.

En større opgave med udskiftning af facader på Ringsted Sygehus er også på programmet, og i Roskilde er firmaet i gang med hele 4600 kvadratmeter tag i Rønnebærparken og etablering af ny klimaskærm på psykiatrisygehuset Sankt Hans til 50 millioner kroner.

På Copenhagen Business School (CBS) i København gælder det udskiftning af en større solafskærmning i glas, og firmaet havde desuden tømrerentreprisen på byggeriet af den 60 millioner kroner dyre udvidelse af Høng Hallen.

Styring af projekter Da Erhverv Sjælland møder Christian Berg sker det i Slagelse Svømmehal, hvor firmaet står for en tagrenovering til omkring 20 millioner kroner.

Her har firmaet dog ikke en eneste tømrersvend i arbejde, idet man udelukkende styrer processen og benytter sig af forskellige underleverandører, der har specialiseret sig i udskiftning af netop den slags konstruktioner.

De styres af byggeleder Anders Petersen, der er en af de 13 medarbejdere i den del af firmaet, der tager sig af styring, tilbud og administration.

- Han er en ivrig svømmer, så han skal nok presse på for, at svømmehallen som lovet står klar til brug 1. januar, siger Christian Berg med et smil.

Visioner i bestyrelse Indtil for et par år siden blev firmaet ledet i et »parløb« mellem Christian Berg og bestyrelsesformand Arnold Johansen, der samtidig også var ansat i firmaet.

Da Arnold Johansen efter eget ønske stoppede, blev konstruktionen dog ændret, så Christian Berg alene kom til at tage sig af ledelsen af firmaet.

Han har dog masser af sparring med den nye bestyrelsesformand John Hesselholt, der selv har flere firmaer og tidligere har haft et firma, der producerede vinduer.

Også it-manden Christian Peytz er trådt ind i bestyrelsen, og det har ifølge Christian Berg givet anledning til nye visionære ideer omkring, hvordan firmaet skal udvikle sig.

Med i bestyrelsen er også søsteren Berit W. Berg, der er uddannet præst og i dag udviklingskonsulent i Kirkefonden.

- Hun bidrager med gode input, når det gælder HR, og desuden er hun forbindelsesled til familien, siger Christian Berg.

Godt med ordrer Han kan fortælle, at det går godt for firmaet, der sidste år havde et overskud før skat på godt 7,5 millioner kroner.

- Regnskabet for i år bliver endnu bedre, siger Christian Berg, der oplyser, at firmaet indtil videre har ordrer i hus for 2021 svarende til et halvt års arbejde.

Desuden er man tæt på at lukke flere store projekter, som dog endnu ikke kan offentliggøres.