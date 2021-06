Gentofte Kommune dropper omdiskuterede Nemlig.com

Gentofte Kommune ophæver med øjeblikkelig virkning samarbejdet med onlinesupermarkedet Nemlig.com.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse tirsdag.

Beslutningen blev taget på et møde i kommunalbestyrelsen mandag aften.

Kommunen har valgt at ophæve samarbejdet med onlinesupermarkedet, fordi selskabet "ikke vil udlevere oplysninger om arbejdsforholdene for underleverandørers ansatte".

Borgmester Michael Fenger (K) forklarer, at det er sjældent, at kommunen ikke via dialog finder en løsning med leverandører.

- Vi har den holdning, at der skal være ordentlige forhold for medarbejderne i de virksomheder, der er leverandører til vores kommune. Det er vi meget tydelige om, når vi indleder et samarbejde.

- Det udslagsgivende for ophævelsen af samarbejdet med Nemlig.com har været, at virksomheden ikke har ønsket at dokumentere arbejdsforholdene hos en underleverandør, selv om det er et krav i den arbejdsklausul, der er underskrevet, siger han i pressemeddelelsen.

Nemlig.com har oplyst til Gentofte Kommune, at selskabet ikke kan udlevere oplysninger om chauffører, fordi de er ansat hos underleverandører. Og det fører dermed til at afbrudt samarbejde.

Kommunen har dog efter anmodning fået udleveret oplysninger om lagermedarbejdere hos Nemlig.com.

På baggrund af det materiale har kommunen konkluderet, at der hos Nemlig.com er medarbejdere, "hvis løn og ansættelsesvilkår er dårligere, end hvad der følger af den repræsentative overenskomst på området".

Det er også i strid med kommunens arbejdsklausul, men har altså ikke været det udslagsgivende i sagen.

En række af kommunens institutioner har hidtil anvendt Nemlig.com til at levere dagligvarer. Men de skal altså nu kigge andetsteds hen.

Nemlig.com er kommet i modvind efter en række afsløringer i Politiken.

Blandt andet har avisen beskrevet, at Nemlig.coms lagermedarbejdere har haft mellem 9 og 14 sekunder til at hente og pakke hver vare, og at selskabet har overvåget og fyret de ansatte, der ikke arbejder hurtigt nok.

Nemlig.com har flere gange afvist kritikken, og selskabet har blandt andet forklaret sig med, at det har haft ekstraordinært travlt grundet coronapandemien.