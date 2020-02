Artiklen: Genmabs formand stopper efter syv år - amerikaner tager over

Biotekselskabet Genmab skal have ny formand, da Mats Pettersson træder tilbage efter syv år på posten.

Det danske biotekselskab Genmab skifter bestyrelsesformand.

Mats Pettersson, der har været formand siden 2013, stopper ved den næste generalforsamling.

Den 74-årige svensker står til at blive afløst af amerikaneren Deirdre P. Connelly, der har været i bestyrelsen siden 2017. Det oplyser Genmab i en meddelelse.

Den 59-årige amerikaner har mere end 30 års erfaringer fra ledende roller og bestyrelsesposter i erhvervslivet.

Hun har blandt andet været direktør for den amerikanske del af medicinalgiganten GlaxoSmithKline.

Deirdre P. Connelly står til at blive den kun anden kvinde, der er bestyrelsesformand for et selskab i det danske C25-aktieindeks.

I 2018 blev ingredienskoncernen Chr. Hansen det første selskab med en kvinde for bordenden, da franske Dominique Reiniche blev udpeget som bestyrelsesformand.

Genmab arbejder med udvikling af kræftmedicin, og sidste år nåede selskabet en stor milepæl, da omsætningen for første gang krydsede fem milliarder kroner.

Selskabets største sællert er midlet Darzalex. Det bruges til behandlingen af knoglemarvskræft.

Deirdre P. Connelly skal formelt vælges på Genmabs generalforsamling 26. marts. Det er normalt en ren formalitet, da aktionærerne plejer at følge den indstilling, som bestyrelsen kommer med.

Genmab blev stiftet i 1999 i København, men selskabet fik først sit store gennembrud, da Darzalex blev godkendt til behandling i 2015.

Selskabet har hovedsæde i København, og har også afdelinger i Holland og USA. Der er omkring 500 ansatte.

Genmab har en markedsværdi på den gode side af 100 milliarder kroner.