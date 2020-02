Genmab runder salg på fem milliarder 20 år efter stiftelsen

Det danske biotekselskab Genmab, der arbejder med kræftmedicin, nåede i 2019 en milepæl, da omsætningen for første gang krydsede fem milliarder kroner.

Det viser selskabets årsregnskab for 2019, der er offentliggjort onsdag eftermiddag.

Genmabs største sællert er midlet Darzalex. Det bruges til behandlingen af knoglemarvskræft.

Midlet har i en stribe af studier vist sig at kunne forlænge levetiden for kræftpatienterne.

Netop Darzalex er årsagen til den store stigning i Genmabs omsætning. Den er vokset fra tre milliarder kroner i 2018.

Det totale salg af Darzalex rundede faktisk hele 20 milliarder kroner sidste år, men Genmab modtager ikke alle pengene.

Det hænger sammen med, at selskabet har et samarbejde med medicinalgiganten Johnson & Johnson fra USA.

Amerikanerne står for markedsføring og salg af midlet, mens Genmab har stået for udviklingen.

Det danske selskab får procenter af salget og derudover betalinger, når salget når forskellige milepæle.

Genmab blev stiftet i 1999 i København. Men selskabet fik først sit store gennembrud, da Darzalex blev godkendt til behandling i 2015.

Selskabet har hovedsæde i København, men har også afdelinger i Holland og USA. Der knap 500 ansatte.

Genmab har en markedsværdi på den gode side af 100 milliarder kroner.

Det danske selskab lægger op til, at 2020 bliver knap så godt økonomisk som 2019.

Det hænger sammen med, at Genmab sidste år modtog flere store milliardbetalinger, da salget af Darzalex nåede to milepæle ved at krydse et årligt salg på først 2,5 og senere 3,0 milliarder dollar.