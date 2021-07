Se billedserie Hos Genkrus i Høje-Taastrup indsamler, transporterer, vasker, tørrer, pakker og distribuerer man dertil genanvendelige plastikkrus. Typisk er kunderne større spillesteder, festivaller eller større kulturarrangementer. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Genkrus indsamler og vasker plastkrus efter kalas, kamp eller koncert

Erhverv - 06. juli 2021 kl. 07:09 Kontakt redaktionen

Når koncerten er til ende, byfesten er ovre eller slutfløjtet har lydt på stadion, kommer en bil fra Genkrus i Høje-Taastrup forbi og henter dertil indrettede indsamlervogne, der er fulde af brugte genanvendelige plastkrus fra arrangementet. For Genkrus tilbyder at hente, vaske, tørre, pakke og levere krusene, så de er klar til brug igen til næste koncert, fest eller kamp.

Det er Erik Bøgeskov, der er direktør i firmaet, som er relativt nyt. Han og holdet bag firmaet har allerede en vis erfaring udi serviceudlejlining med firmaet Nordsjællands Serviceudlejning - Alt i Fest, og det var med udgangspunkt i den erfaring, at idéen med Genkrus kom.

- Vi fik idéen, da Københavns Kommune forbød engangskrus til arrangementer såsom festivaler. Især i Tyskland bliver der brugt genanvendelige krus i sådanne situationer, og så sagde vi: Det her er jo en god idé, og vi kan allerede det med logistikken og transporten, husker Erik Bøgeskov, der også peger på et andet perspektiv, der er en drivkraft.

- Derudover tror jeg virkelig på, at tanken om at passe på miljøet er fremtiden. Vi skal passe på miljøet, ikke for vores egen skyld men for vores børnebørns og oldebørns skyld. På den lange bane er pengene i den optik givet godt ud, lyder det fra Erik Bøgeskov.

Maskine er fra Tyskland I Genkrus' lokaler i Høje-Taastrup står noget, der ligner en forvokset metalfarvet vaskemaskine. Det er en såkaldt vaskelinie, en maskine på 13 meters længde, hvor plastkrusene sættes ind i den ene ende af hurtigtarbejdende hænder. Herefter både vaskes og tørres krusene inde i maskinen, inden de kommer ud på den anden side og er klar til at blive pakket ned og transportereret retur til den konkrete kunde - det kan være et spillested, et stadion eller lignende.

- Det er det sidste nye og mest miljørigtige der findes på markedet i øjeblikket, siger Erik Bøgeskov.

Maskinen kommer fra Tyskland og blev købt og leveret sidste forår. Den kan vaske og tørre op til 8000 krus i timen. I så fald kører den på fuld drøn og skal betjenes af seks personer.

Havde set frem til sommeren Grundet diverse covid19-restriktioner det seneste års tid, er det en del færre krus, der er blevet kørt igennem vaskelinien end egentligt tiltænkt.

Det lokale kulturliv, hvor firmaet før har taget sig af opvasken til enkelte arrangementer skal med Erik Bøgeskovs ord lige have lov at vågne op igen.

- De lokale kultursteder ved, at vi er her, og så må vi se, hvad der skal ske. De skal lige have lov at vågne op igen, siger han. Derudover har Genkrus blandt andet et par faste kunder i form af større spillesteder, som typisk har haft 500 krus til vask efter et arrangement.

Derfor havde man hos Genkrus, som i mange andre erhverv, også set frem til en sommer uden restriktioner for forsamlinger, men som det ser ud nu, har en stor del af de ellers annoncerede festivaler aflyst eller flyttet deres arrangementer denne sommer, og det har også indvirken på Genkrus. Men direktøren ser dog stadig positivt på tingene.

- Det er ærgerligt, men der er ikke noget at gøre ved det. Vi forstår jo godt, hvorfor festivalerne aflyser. Vi holder skindet på næsen og håber snart, at tingene vender. Man kunne godt forestille sig, når nu de store festivaler er aflyst, at der så i stedet kommer mindre koncerter og fester, og her kunne der godt falde noget af til os, siger Erik Bøgeskov, der samtidig giver udtryk for at kunne se lyset for enden af tunellen i forhold til covid19-restriktionerne.