Genåbning giver forårsfornemmelser i dansk erhvervsliv

For første gang i tre måneder stiger tilliden på tværs af dansk erhvervsliv.

Det fremgår af det nyeste konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik.

Det er en månedlig undersøgelse, hvor statistikbanken både undersøger de faktiske forhold og forventninger inden for forskellige brancher og sektorer.

Fra februar til marts er den samlede erhvervstillidsindikator, der lægger tallene fra en række forskellige erhverv sammen, steget fra 93,6 til 100,1.

En værdi under 100 indikerer, at stemningen i dansk erhvervsliv er dårligere end i en normal måned.

Stigningen i den samlede erhvervstillid fra februar til marts er den første i tre måneder. Ifølge Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, vidner det om, at tiderne er blevet bedre, og at vi går meget bedre tider i møde.

- Dagens tal tager fuldt ud højde for genåbningen af detailhandlen i begyndelsen af marts, men omvendt slet ikke højde for genåbningsplanen, som blev skudt afsted i sidste uge.

- Det vil unægtelig smitte yderligere af på erhvervstilliden, som vi ser løfte sig yderligere over den kommende tid.

- Jeg er yderst fortrøstningsfuld om, at økonomien får fin fart på, og det vil også kunne ses i erhvervstilliden, skriver Jeppe Juul Borre i en kommentar.

Dykkes der ned i de forskellige erhverv, som Danmarks Statistik har kigget på, er tilliden steget i alle fire af dem. De fire erhverv er industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel.

Størst fremgang har detailhandlen oplevet. Det skyldes formentlig, at mange butikker enten har fået lov til at genåbne eller har fået udsigt til det i genåbningsplanen. For en række serviceerhverv vil genåbningen ske med krav om eksempelvis fremvisning af negativ test eller fuld vaccination.

I Dansk Industri kalder Morten Granzau, chef for økonomisk politik og analyse, genåbningsplanen for et stort skridt i den rigtige retning, da den blandt andet mindsker usikkerheden for virksomhederne.

- Et coronapas, hvor personer med negativ test eller en vaccine kan gøre brug af serviceydelser og oplevelser, er en fin løsning, der vil skabe øget optimisme, omend det selvfølgelig ikke giver fuldt omsætningsboost til virksomhederne.

- Men hvis alternativet er fortsat nedlukning, så er coronapasset klart at foretrække, siger Morten Granzau i en skriftlig kommentar.

Næste trin i genåbningen af Danmark finder sted 6. april. Her vil blandt andet alle landets frisører få lov til at genåbne. Det sker med krav om eksempelvis fremvisning af negativ test.