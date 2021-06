Genåbning af centre løfter detailsalget i top-3

Det kan ses i detailsalget, at danskerne fra midten af april igen har kunnet svinge dankortet i landets storcentre.

Efter flere måneder med store udsving steg det i maj med 0,9 procent fra april. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det løfter ifølge cheføkonom Tore Stramer, Dansk Erhverv, detailsalget op i det tredjehøjeste niveau i statistikkens levetid.

Det højeste var i marts, hvor butikkerne igen kunne slå dørene op, efter at de var lukket for at bremse coronasmitten.

I april dykkede det. Men i maj er det altså steget en smule, hvilket særligt kan tilskrives, at de store indkøbscentre genåbnede 21. april.

- Det har formentlig givet et boost til salget - også ind i maj, siger Tore Stramer.

Han fortæller, at detailsalget er interessant at holde øje med, da det udgør omkring 30 procent af danskernes samlede forbrug.

Det giver derfor en god indikator for udviklingen i privatforbruget, som er motoren i den danske økonomi i øjeblikket.

- Det er privatforbruget, som både Nationalbanken og Finansministeriet forventer, vil løfte væksten, siger Tore Stramer.

Detailsalget viser ifølge cheføkonom Jeppe Juul Borre, Arbejdernes Landsbank, stærke takter.

- Kasseapparaterne fortsætter med at være brandvarme i detailhandlen. Det er dybt imponerende, at det kan blive ved, skriver han i en kommentar.

Han forventer, at forbruget over den næste tid vil rykke over mod oplevelser. For eksempel restauranterne.

- Det sker i forbindelse med, at genåbningen er rullet videre ind over de mere kontaktintensive erhverv, som mange danskere har hungret efter.

- Vi forventer derfor, at detailhandelstallene kommer til at trække sig lidt, om end fortsat vise fornuftige takter, vurderer økonomen.

Også Tore Stramer fra Dansk Erhverv forventer, at detailsalget vil finde et mere naturligt niveau hen over sommeren.

- Detailsalget i maj var det tredjehøjeste, der er registreret i statistikkens levetid siden starten af 2000.

- Det vil derfor også kun være naturligt, hvis detailsalget falder en smule tilbage hen over de kommende måneder, lyder det.

Tallet er korrigeret for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage.