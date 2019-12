Gældsstyrelsen kasserer 75.000 sager efter oprydning

I bunken har styrelsen fundet 75.000 sager, der skulle kasseres, men også sager for 4,1 milliarder kroner, som nu skal inddrives.

Det er ikke sikkert, at det offentlige får alle pengene, da Gældsstyrelsen først nu skal undersøge, om skyldnerne har mulighed for at betale tilbage.

Ifølge direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl Lemvigh er oprydningen sket uden for den almindelige drift i styrelsen.

- Det er specielt. Det er ikke normalt, at man i en inddrivelsesmyndighed, at man skal gøre det her. Men det er den situation, vi er havnet i med det her EFI-system, siger han.

I løbet af arbejdet har Gældsstyrelsen stødt på ældgamle sager.

- Det er gældsposter, der stammer helt tilbage fra 30 år siden. Og så er der nogle af dem, hvor der er tvivl om korrektheden af gældsposterne, siger han.

- Derfor har vi haft behov for at gå dem manuelt igennem, så vi er sikre på, at vi kun inddriver gæld, der er korrekt og lovlig.

- Der er gældsposter, der er så gamle, at vi skal tilbage og lede efter oplysninger i arkiver, siger han.

I de skrottede sager gemmer sig dubletter, forældede sager og sager med forkerte beregninger.

Oprydningen har resulteret i 325.000 sager, hvor styrelsen nu går i gang med at kradse pengene ind via rykkere og muligvis senere ved at trække skyldnere i offentlige ydelser.

De 325.000 poster til en værdi af 4,1 milliarder kroner er dog kun en lille del af den samlede gæld til det offentlige. Seneste estimat lyder på en samlet gæld til det offentlige på 123 milliarder kroner.

Heraf regner Gældsstyrelsen med, at den kan få 29 milliarder kroner igen.

Dermed udgør oprydningen i de 400.000 sager 3,3 procent af den samlede gæld til det offentlige. Der er ikke noget estimat på, hvor mange af de 4,1 milliarder kroner, som det offentlige kan forvente at få igen.

Ved siden af oprydningsarbejdet regner Lars Nordhahl Lemvigh med, at Gældsstyrelsen ender med at kradse 8,5 milliarder kroner ind i hele 2019.

- I år går det bedre end sidste år. Sidste år inddrev vi 7,1 milliarder kroner. I år forventer jeg, at vi inddriver 8,5 milliarder kroner, siger han.

Af finansloven for 2019 fremgår det, at Gældsstyrelsen har fået en bevilling på 755 millioner kroner. Dermed har styrelsen et nettoplus på cirka 7,75 milliarder kroner.

I styrelsen arbejder 1450 medarbejdere. Det svarer til, at hver medarbejder i gennemsnit har kradset 5,86 millioner kroner ind til det offentlige i 2019.