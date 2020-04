Se billedserie Med sin nye virksomheder giver Gabriela Amador Rasmussen forældre mulighed for at sæsonlease overtøj til børn. Foto: Lavandera Foto: Christian Brandt Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Gabriela udlejer børnetøj for at skåne pengepungen og miljøet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gabriela udlejer børnetøj for at skåne pengepungen og miljøet

Erhverv - 02. april 2020 kl. 11:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Simon de Visme For otte år siden ankom Gabriela Amador Rasmussen til Danmark. Vejret var blæsende og koldt, husker hun, og derfor kom det som en overraskelse, at hun havde brug for overtøj.

Hun kunne faktisk ikke forstå, hvad det var, og at der var forskellige typer af overtøj.

- Jeg vidste intet om overtøj, for i Mexico er der jo altid 30 grader, fortæller Gabriela Amador Rasmussen, der i dag bor med sin mand og to børn i Terslev.

Sne og blæsevejr var helt nyt, og derfor fik hun hurtigt lært meget om de mange forskellige mærker og typer.

Årene gik og Gabriela Amador Rasmussen fik en idé om at starte en virksomhed op, som vaskede børnetøj, og derfor var hun ude og interviewe børnehaver og forældre i Faxe og Haslev om mulighederne og deres behov. Undervejs fandt hun ud af, at der var stor interesse for overtøjet, og at folk syntes, overtøj til børn var dyrt.

- Jeg fandt ud af, at mange forældre købte billigt overtøj, som kunne bruges i børnehave, og dyrt overtøj, som børnene kunne have på til særlige begivenheder, fortæller Gabriela Amador Rasmussen.

Ad den vej kom hun på idéen med, at forældre kan sæsonlease overtøj til børn. På samme måde som folk leaser en bil. Hun opdagede, at nogle forældre køber dyrt overtøj, som børnene eksempelvis ikke må lege i mudder med, og det ærgerligt, tænker Gabriela Amador Rasmussen, at børnene ikke må lege så meget, som de måske vil.

- Jeg tænkte på, hvordan jeg kunne hjælpe forældrene, og det giver også særlig god mening, fordi børn typisk kun bruger tøjet en sæson, inden det bliver for småt.

Gabriela Amador Rasmussen så i børnehaverne, at nogle forældre skiftede børnenes overtøj, når de blev hentet. Så blev den gamle flyverdragt eller den slidte regnjakke skiftet ud med en nyere og pænere model.

Dansk-mexicaneren undrede sig over, hvorfor forældrene havde to sæt overtøj, men det var som nævnt, fordi børnene kunne bruge den billige til hverdag i børnehaven, og den pæne model på andre tidspunkter. På den måde kunne den pæne overtøj sælges videre igen.

Det fik hende til at starte sin egen virksomhed med navnet Lavandera. Et navn, der på mexicansk betyder »vaskekone«, og som stammer fra Gabrielas oprindelige idé med at etablere et vaskefirma.

Ingen bekymring om slid Når forældre leaser og er færdige med børnetøjet fra Lavandera, skal de blot pakke det ned i den samme papkasse og bruge det medfølgende returlabel, så tøjet ender hos Gabriela Amador Rasmussen igen. Hun vasker det efterfølgende, så nye forældre kan lease en flyverdragt eller en jakke til deres børn.

- På den måde hjælper det også miljøet, fordi tøjet genbruges, påpeger den 30-årige iværksætter.

For Gabriela Amador Rasmussen er det vigtigt, at børnetøjet er af høj kvalitet. Forældrene skal ikke bekymre sig om slid, og virksomheden har en forsikring, hvis tøjet går i stykker.

- Så behøver børnene ikke passe på, når de bruger tøjet, siger hun.

Gabriela Amador Rasmussen har et lager, og i øjeblikket har hun to leverandører, som kommer med tøj til hende. Hun har fokus på, at tøjet skal være stærkt, og derfor indkøber hun kun mærker, som holder længe.

- Jeg sælger kun det, som jeg selv har testet, fordi jeg ved, det er stærkt, fortæller Gabriela Amador Rasmussen, der selv har to børn på henholdsvis fire og to år.

Indtil videre sælger hun mærkerne Didriksons og Mini A Ture.

Reklamerer for sig selv På hendes hjemmeside www.lavandera.dk kan forældre vælge de enkelte flyverdragter, jakker eller regnsæt, og hvis tøjet skal leases, er det af seks måneder ad gangen. Gabriela Amador Rasmussen har endnu ikke taget stilling, om forældrene skal have mulighed for at kunne købe tøjet, efter de seks måneders brug.

- Men det kunne måske være en god idé. Flere forældre har i hvert fald spurgt om det, fortæller hun.

Gabriela Amador Rasmussen arbejder hårdt på at udbrede kendskabet til sin nye forretning, blandt andet ved at reklamere på de sociale medier og via Google Adds.

- Det handler om at komme ud til folk og gøre dem opmærksom på os, så de lærer os at kende. Indtil videre har jeg fået positive kommentarer, så jeg tror på, at der kommer gang i salget, siger Gabriela Amador Rasmussen.

Men hvordan kommer det til at gå Lavandera i disse coronatider? Dansk-mexicaneren pointerer, at hun jo stadig kan sende tøj ud i pakker til folk.

- Men måske køber folk ikke lige så meget, fordi nogle er forsigtige med at bruge penge, siger Gabriela Amador Rasmussen, der dog fortsat er fortrøstningsfuld for fremtiden.