Et køkken-ur, udformet som en tomat, står som udgangspunkt for tidsstyringssystemet "Pomodoro Teknikken"

GUIDE: Styr din tid med Pomodoro teknikken

Ifølge ophavsmanden hjælper teknikken med at vinde kampen mod uret, når der skal færdiggøres projekter eller skal læres nyt. I sidste insats er teknikken med til at undgå stress.

Trin 3: Fem minutters pause

Når køkkenuret (app osv.) ringer og de 25 minutter er gået, så hold en fem minutters pause. Husk at sætte evtentuelt et hak under opgaven. Det betyder ikke at hele opgaven er klaret, men bruges til at dokumentere overfor dig selv at man har klaret 25 minutter uden forstyrrelser.

Pausen kan bruges til at slappe af, hente kaffe, gå en tur, stræk ud. Fokus er at få hjernen til at slappe helt af.

Efter pausen - start igen ved trin 2