Fyringsrunde kommer ikke bag på SAS' kabinepersonale

Derfor kommer det heller ikke som den største overraskelse, at selskabet nu er nødt til at foretage afskedigelser.

- Situationen taget i betragtning er det ikke helt uventet, med tanke på at alle vores fly står på jorden.

- På den måde kan jeg godt forstå, at man bliver nødt til det.

- Vi har selvfølgelig et håb om, at det bliver midlertidigt, da vi ønsker at komme tilbage på vingerne på fuld styrke så hurtigt som muligt, siger Christa Ceré.

Tirsdag morgen meddelte SAS, at op mod 5000 fuldtidsstillinger skal skæres fra på grund af coronakrisen. Af de 5000 stillinger skal 1700 findes i Danmark.

Hvor mange af stillingerne, der bliver fundet blandt kabinepersonalet, ved CAU endnu ikke.

Heller ikke piloterne ved endnu, hvor hårdt de vil blive ramt. Det oplyser Henrik Thyregod, formand for Dansk Pilotforening.

- Det er der ikke sat tal på, og vi starter drøftelser med SAS, om hvordan situationen løses på kort og lang sigt, skriver han i en sms.

Ifølge SAS bliver der nu indledt en proces, hvor selskabet sammen med blandt andet fagforeningsrepræsentanter vil prøve at prøve at finde løsninger, som vil påvirke så få medarbejdere som muligt.

De seneste uger har langt størstedelen af SAS' ansatte været sendt hjem med løn, for at selskabet har kunnet få del i de politiske hjælpepakker. Men det har vist sig ikke at være nok til at undgå afskedigelser.

Christa Ceré fra CAU har endnu ikke kunnet nå at tale med kabinepersonalet om nyheden. Men hun er ikke i tvivl om, at den skaber stor utryghed blandt hendes medlemmer.

Hun fortæller derudover, at medlemmerne på det seneste ikke har fået super meget information fra SAS omkring hele situationen.

- Der har ikke været så meget information.

- Det er en utrolig usikker tid, og man venter lige så meget på udspil fra regeringen, og i det hele taget hvad der sker internationalt.

- Men der har ikke været så meget information og så meget at sige, siger Christa Ceré.

SAS har i alt 11.000 fuldtidsmedarbejdere i øjeblikket. Tælles deltidsansatte med, har selskabet samlet 13.000 medarbejdere.