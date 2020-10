Se billedserie - Mødet med de mennesker, det handler om er helt afgørende for, at vi bliver ved, siger Christian Haahr og Magdalena Paul.

Futurebox er familien, hvor Zenze skal vokse

Erhverv - 20. oktober 2020 kl. 18:41 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

De fire stiftere af Zenze står i begyndelsen af deres iværksættereventyr. Ideen om at finde ud af, hvordan man kan indsamle data, der kan hjælpe med at indstille medicinen til Parkinsons-ramte, startede som en studieudfodring, og nu knap et år efter, at virksomheden er stiftet, er den udvalgt blandt de 20 deltagere i Danmarks største hardware accelerationsprogram Danish Tech Challenge. Inkubationsmiljøet hos Futurebox, DTU Science Park har været altafgørende fortæller to af firmaets fire stiftere, Christian Haahr og Magadelena Paul.

FAKTA Zenze ApS

Udvikler en skosål, der indsamler en digital logbog over gangbesvær i forbindelse med Parkinsons sygdom. Logbogen bruges efterfølgende til at justere medicinen.

Adresse hos deep tech-inkubatoren Futurebox, Kgs. Lyngby.

Stiftet 13. november 2019.

Stiftere Christian Haahr, Magdalene Paul, Jesper Hallengreen og Per Steenstrup.

Hjemmeside: http://zenzetech.com/.

Ansatte: Er ved at ansætte fire praktikanter (august).

Blandt de 20 hardware startups, der dyster om 500.000 og Industriens Fonds Iværksætterpris i Danish Tech Challenge. - Futurebox har skabt rammen og er som en familie. Når vi går til vores rådgivere, så er det som at spørge mor, far eller en onkel, og de andre startups er som ældre søskende, der også altid vil hjælpe dig, fortæller Christian Haahr.

- Det er også et krav, at du deltager i aktiviteterne her. Du lærer de andre i huset at kende ved at smalltalke og netværke til en fredagsbar eller chat-cake, men det be- tyder også, at du tør tale med dem om de problemstillinger, som du møder. Alting bliver arrangeret og faciliteret med en professionalisme, der muliggør, at man vil hinanden det bedste, siger Magdalena Paul og tilføjer:

- Vi havde ikke stået, hvor vi er i dag, hvis vi ikke havde haft plads her i huset.

Mødtes på studiet Tre af firmaets stiftere, Christian Haahr, Magdalena Paul og Jesper Hallengreen har mødt hinanden på DTU, hvor de alle tre har studeret Proces og Innovation, som er en diplomingenøruddannelse. Magdalena og Jesper afsluttede studiet i sommer, mens Christian har sin sidste eksamen til december. De er alle tre midt i 20'erne og de yngste iværksættere hos Futurebox. Firmaets fjerde stifter, Per Steenstrup, var en af de mentorer, som Zenze blev matchet med, da de flyttede ind i Futurebox sidste år.

Udfordret af Lundbeck Men det hele begyndte i 2018, da de tre studerende deltog i DTU's Open Innovation X, hvor virksomheder stiller en udfordring til de studerende, som har en weekend til at finde på mulige løsninger. Det var medicinalfirmaet Lundbeck, der havde stillet opgaven om, hvordan man dagligt kan registrere normale og unormale bevægelser hos Parkinsons-ramte ved at bruge velkendt teknologi som en smart­phone, et fitnessur, kamera eller nye løsninger. De tre studerende kastede sig ud i en brainstorm og diskuterede, om man kunne gå med en tracker omkring anklen eller i skoen. Deres første prototype endte med at være en badeværelsesmåtte, men løsningen blev de digitale såler, der kan bruges uden at man bemærker det.

Skiftede fokus - Vi pitchede vores ide på en konference for medicinalfirmer, men der var ikke den store interesse. Den reaktion vendte vi med vores mentorer, der spurgte til vores formål, hvem vi vil sælge til, og hvorfor vi ikke henvendte os direkte til de Parkinsons-ramte, fortæller Magdalena Paul.

At skifte kundefokus fra medicinalfirmaerne til den helt almindelige forbruger har vist sig at være en af milepælene i iværksætterhistorien. Næste gang firmaets stiftere pitchede deres ide og produkt, var der positiv respons med det samme, men den stærkeste drivkraft igennem udviklingen af virksomheden er mødet med de mennesker, der har fået diagnosen om den uhelbredelige sygdom, der blot bliver værre og værre.

Mødet med mennesker - Man får en følelse af at være på besøg hos sine bedsteforældre, for der er dækket op med brød, kaffe og kage, siger Christian Haarh om de mange interview, som de har gennemført i forbindelse med produktudviklingen.

- Vi havde ikke stået, hvor vi er i dag, hvis vi ikke havde haft plads her i huset, siger COO Magdalena Paul fra startup-virksomheden Zenze, der har til huse i Futurebox på DTU. Her sammen med medstifter og CEO Christian Haahr. De to ørige medstiftere er CMO Jesper Hallengreen og CTO Per Steenstrup.

- Og hver gang går man både grædende og smilende derfra. Det er så rørende. De vil gerne være med, også selv om det måske ikke er noget, der kan hjælpe dem selv, så kan det måske hjælpe den næste, der får diagnosen, fortæller Magdalena Paul.

- Mødet med de mennesker, det handler om, er helt afgørende for, at vi bliver ved, siger Christian Haarh og Magdalena Paul følger op:

- Vi har mødt en, der har brugt seks år på at nå frem til sin rette medicinering og en anden, der i løbet af to år endte med at bruge rollator, så vi mærker et stort ansvar, og nu skal det lykkes.

Logbog hjælper lægen Den nyudviklede sål registrerer, hvordan den parkinsonramte bevæger sig, for eksempel med sygdommens karakteristiske små trippende skridt. De indsamlede daglige data bliver til en digital logbog, der kan hjælpe lægen med at spore sig ind på den rette medicindosering.

Hos Zenze er ambitionerne store.

- Vi vil have det her ud til hver enkelt parkinsonpatient, så vi kan sikre, at de får den bedste behandling, så Zenze skal vokse til en stor virksomhed. Lad os blive de nye Coloplast, siger Christian Haahr.

