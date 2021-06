Fusion kan rykke MobilePay-betaling over grænser nærmere

Men med den fusion, der blev annonceret onsdag, bliver der arbejdet på at gøre det lettere. Det siger MobilePay-topchef Claus Bunkenborg.

- Det er bestemt noget, vi gerne vil - både til Norge og Finland, som nu er med, men også til Sverige og i virkeligheden til alle europæiske lande.

- Det er noget, vi har arbejdet på et stykke tid. Men det her nye samarbejde gør det endnu nemmere at kunne udbyde sådan en service, siger han.

Også inden for e-handel skal der satses, fortæller han. Der skal være løsninger, så man kan betale, som man vil - for eksempel når varerne er modtaget.

Det er onsdag kommet frem, at Danske Bank-ejede MobilePay skal fusioneres med norske Vipps og finske Pivo.

MobilePay-brandet fortsætter dog med at eksistere i de nuværende markeder. De fleste brugere vil derfor ikke opleve, at brugen ændrer sig.

Der skal bygges en ny platform med udgangspunkt i den, Vipps har. Det er dog under motorhjelmen, der skiftes ud, siger Claus Bunkenborg.

- Vi vil sætte os ned for at kigge på, hvad det bedste Vipps og Pivo har, som vi ikke har. Så brugerne vil opleve, at MobilePay ligner sig selv, men at der kommer flere nye services på hurtigere, siger han.

Han understreger, at der ikke er planer om, at det skal koste penge at overføre penge til andre brugere.

- Vi konkurrerer mod kort og andre løsninger, som er gratis for forbrugerne, så vi har ingen planer om at indføre gebyrer på MobilePay af den her grund, lyder det fra MobilePay-chefen.

Han bliver medlem af direktion i det nye selskab, som skabes. Det kommer til at have hovedsæde i Oslo.

Danske Bank får 25 procent af selskabet, mens bankerne bag Vipps får den største andel - 65 procent.

Det skyldes, at de dækker stort set hele den norske banksektor. De sidste ti procent får den finske bank OP Financial Group, der står bag Pivo.

Fusionen skal nu godkendes af myndighederne - blandt andet EU-Kommissionen. Det ventes at ske i anden halvdel af året eller i starten af 2022.