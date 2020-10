Se billedserie Mokabo med Anders Moestrup og Lene Bakgaard i spidsen er klar til at rådgive de sjællandske virksomheder. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Fusion - Tre indgange bliver til én

Erhverv - 22. oktober 2020

Af Anders Spanggaard

Medarbejderne er de samme, og adressen tæt på havnen i Holbæk er også den samme. Alligevel er der sket noget nyt - Konsulenthuset Moestrup, Bakgaard Consulting og HR-Kompagniet er nemlig blevet smeltet om til et nyt konsulentfirma, der har fået navnet Mobako.

De tre oprindelige firmaer har samarbejdet mere og mere sammen over årene, og derfor var det nærliggende at tage beslutningen om at gå fra tre til én.

De to indehavere af Mobako er Anders Moestrup og Lene Bakgaard. De to havde tidligere hver sin gren i virksomheden. Han stod bag Konsulenthuset Moestrup, hun var ansvarlig for Bakgaard Consulting, mens HR-Kompagniet var en fælles aktivitet.

- Vi havde fra starten hver vores kunder, men over årene har vi fået et tættere og tættere samarbejde, så nu har vi efterhånden rigtig mange fælles kunder, fortæller Lene Bakgaard.

Overskriften på det, Mobako tilbyder sine kunder, er denne: »Vi udvikler dygtige ledere og organisationer, så de bliver endnu bedre.«

- Vi har arbejdet med lederudvikling i snart 20 år og hjulpet mange virksomheder og deres ledere med at blive dygtigere til ledelse. Dygtige ledere gør en forskel. Lederen skal kunne gå foran, også i stormvejr. Det er derfor vigtigt, at alle ledere kan benytte gode værktøjer i det daglige. Overordnet handler det om at gøre dygtige ledere endnu bedre,forklarer Anders Moestrup.

Lene Bakgaard supplerer med, at lederrollen er særdeles vigtig i enhver virksomhed - særligt i disse tider, hvor det er vigtigt at sætte en klar retning for at få virksomheden godt gennem det »corona-fyldte« farvand.

- I Mobako tilbyder vi en palette af helt nye kurser, blandt andet til ledere og teamledere, som ønsker at kunne lede og motivere medarbejdere i forskellige sammenhænge, uddyber Lene Bakgaard.

Teoretisk ballast Lene Bakgaard og Anders Moestrup er blandt de få konsulenter i Danmark, som må undervise i SLII (situationsbestemt ledelse). I denne gren af Mobako's virke har de et samarbejde med amerikaneren Ken Blanchard, som er en legende og specialist indenfor ledelse.

- Vi har fået lov at undervise i situationsbestemt ledelse efter Ken Blanchard's principper. Det er et meget stærkt koncept, som både nye og garvede ledere kan få meget ud af stifte bekendtskab med, lyder det fra Lene Bakgaard.

Ledelsesteorien »situationsbestemt ledelse« går i alt sin enkelthed ud på, at man får mere motiverede og engagerede medarbejdere, hvis man tilpasser ledelsesstilen efter den individuelle medarbejder og den specifikke opgave, medarbejderen står over for.

I deres rådgivning kombinerer folkene bag Mobako deres mangeårige praktiske erfaring med en høj teoretisk faglighed. Udover amerikaneren Blanchard har de også et tæt samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet. Ad den vej har konsulentfirmaet i Holbæk adgang til den nyeste internationale forskning på området. En mulighed der selvsagt kommer deres kunder til gode.

Fire grene på træet Udover ledelse er der tre andre grene på det træ, der udgør Mobako - nemlig organisationsudvikling, strategi og implementering samt rekruttering.

Organisationsudvikling er vigtig for en virksomheds succes, og på dette punkt arbejder Mobako med metoder og værktøjer, der skal øge medarbejdernes ansvarlighed og ejerfølelse for virksomheden.

- En virksomhed er intet uden dens medarbejdere, og hvis medarbejdergruppen ikke er velfungerende, kan det påvirke hele virksomhedens samlede resultat. Derfor er det lige så vigtigt at forstå medarbejderne og deres reaktionsmønstre, som det er at kende og forstå sine egne, forklarer Anders Moestrup.

Han tilføjer, at det samme gælder, når det handler om strategi og implementering. Her er det også vigtigt at tage medarbejderne med ind i processen.

- Vi er meget erfarne i at inddrage medarbejderne i virksomhedens strategi med virkelig gode resultater. Det øger ejerskab, motivation og ansvarlighed i hele virksomheden, lyder det fra Anders Moestrup.

På flere fronter Rekruttering er det fjerde ben på Mobako's palette af tilbud til de sjællandske erhvervsvirksomheder. Lene Bakgaard forklarer, at hun og kollegaen Anders Moestrup betragter rekruttering som en naturlig del, fordi de i forvejen arbejder bredt sammen med virksomhederne, og af den grund har de et dybt kendskab til virksomhedernes behov - også på medarbejdersiden.

- Vi føler os derfor bedre klædt på til at rekruttere end mange af de gængse rekrutteringsbureauer.

Mobako har på grund af deres dybe kendskab virksomhedernes strategi og behov besluttet at gå et skridt videre indenfor rekruttering. Nu omfatter tilbuddet også rekruttering af medlemmer til bestyrelsen og sågar bestyrelsesformænd.

- Mange sjællandske virksomheder kunne have stor glæde af at gøre bestyrelsesarbejdet mere professionelt. Er man i et svært farvand - eksempelvis på grund af coronakrisen - kan en god visionær bestyrelse gøre en stor forskel. Og for en ejerleder kan det være guld værd at få en god sparringspartner i form af en bestyrelse, mener Anders Moestrup.

Lene Bakgaard tilføjer, at Mobako er en samarbejdspartner for virksomheder, der tager sin udvikling seriøst.

- Det er sådan set det, vi har gjort med at danne Mobako, konstaterer hun

- Ja, vi tager vores egen medicin. lyder det samstemmende fra kollegaen Anders Moestrup.