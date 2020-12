Fugleinfluenza spredes i Europa: Dansk trusselsniveau hæves

Fødevarestyrelsen har skruet op for trusselsniveauet for samhandel med fjerkræ. Truslen er dog fortsat "lav".

Risikoen for smitte med fugleinfluenza fra udenlandsk fjerkræ er steget.

Det får Fødevarestyrelsen til at skrue op for trusselsniveauet for samhandlen med fjerkræ. Det hæves fra "meget lav" til "lav", meddeler styrelsen.

Det sker, efter at der i november er fundet 33 udbrud af højpatogen fugleinfluenza i flere europæiske lande - herunder Danmark og Sverige.

I midten af november blev der fundet fugleinfluenza i en hønsebesætning i Randers. Det betød, at 25.000 dyr skulle aflives.

Det er ifølge Birgit Hendriksen, chef for Fødevarestyrelsens VeterinærØst, bekymrende, at fugleinfluenzaen spreder sig i Europa.

- Derfor er det ekstra vigtigt, at alle, der arbejder med fjerkræ, gør alt, hvad de kan, for at stoppe smittespredningen, siger hun i meddelelsen.

Det betyder også, at der nu vil være stikprøvekontrol i de køretøjer, som transporterer fjerkræ.

De skal undersøge rengøring og desinfektion. Det vil ske i hele landet, så længe det vurderes at være nødvendigt.

- Det er for eksempel transportørernes ansvar at sikre sig, at køretøjer, der transporterer dyrene, er rengjorte og desinficerede, inden de læsser dyrene, lyder det fra Birgit Hendriksen.

Mens truslen for smitte fra udenlandsk fjerkræ er lav, er den derimod høj fra vilde fugle til tamfjerkræ.

Trusselsniveauet blev 5. november hævet til det højeste niveau. Det fastholdes.

- Hvad enten man ejer hobbyfjerkræ eller er professionel fjerkræavler, så skal man huske at overholde basale smittebeskyttende foranstaltninger.

- For eksempel skal hønsegården være overdækket, og man skal huske at skifte og desinficere sit fodtøj før og efter, man går ind til hønsene, siger Birgit Hendriksen.

Kravet om overdækning gælder dog ikke for fjerkræ, hvor indhegningen er mindre end 40 kvadratmeter.

Der er ifølge Fødevarestyrelsen ikke tidligere meldt om smitte til mennesker med de typer af fugleinfluenza, der i øjeblikket cirkulerer.