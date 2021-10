Siden sygeplejerskekonflikten sluttede med et regeringsindgreb i august, har sygeplejersker landet over nedlagt arbejdet i protest. Her er det på Aalborg Universitetshospital, hvor flere sygeplejersker nedlagde arbejdet i midten af september og samledes foran hovedindgangen.

Frustrerede sygeplejersker fortsætter protester i København

Tirsdag har omkring 70-80 sygeplejersker nedlagt arbejdet i en time på Amager Hospital.

Arbejdsnedlæggelsen begyndte klokken 7.45 og slutter klokken 8.45.

Ifølge sygeplejerske Naja Caben skyldes det en frustration over at være for få på arbejde.

- Det er vores sidste skud i bøssen for at gøre opmærksom på, hvor grelt det står til på landets sygehuse. Det er ikke kun Amager, det er over alt i landet.

- Vi mangler sygeplejersker, vi mangler kolleger, vi møder for få ind, og det forventes, at jobbet passes af mange flere, end vi er. Det går ud over patienterne, og det er ikke rimeligt, siger hun.

Gennem de seneste uger har sygeplejersker landet over nedlagt arbejdet i en time. Det er sket for at markere deres utilfredshed med lønnen.

Men strejker er kun lovlige, når de er varslet af fagforeningerne i forbindelse med forhandling af nye overenskomster.

Derfor har sagen været i Arbejdsretten, som har opfordret til at overholde fredspligten. Den betyder, at man ikke må strejke, når det ikke er varslet.

Sygeplejersker, der nedlægger arbejdet overenskomststridigt, er blevet pålagt en bod på 86 kroner i timen.

Det påvirker naturligvis sygeplejerskerne på Amager Hospital, siger Naja Caben.

- Men vi gør det alligevel, for vi kan ikke mere.

Hun beretter blandt andet om kolleger, der bliver pålagt at møde på arbejde tre weekender i træk, og om dårlige patienter, som hun og hendes kolleger må lade vente, fordi de ikke har tid.

Naja Caben fortæller desuden om en samtale, hun for nylig havde med et hold på ti studerende, som snart er færdige på uddannelsen.

Af dem ville otte ikke ud at arbejde som sygeplejerske.

- Det hjælper ikke meget, at man fra politisk hold taler om at uddanne flere sygeplejersker, når de ikke vil være her. Og man kan ikke sige til dem, at det bare er en pukkel fra corona. For det er det ikke, siger hun.

En ny rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star) har gjort op, hvor mange stillingsopslag der i perioden december 2020 til april 2021 ikke blev besat.

Det skriver DR Nyheder tirsdag morgen.

Rapporten viser, at 47 procent af de stillingsopslag, hvor man har søgt efter sygeplejersker, ikke er blevet besat.

For to år siden var det kun cirka i en fjerdedel af tilfældene, 23 procent, at et stillingsopslag rettet mod sygeplejersker ikke førte til ansættelse.