Fritz Schur stopper som bestyrelsesformand for SAS

Meldingen fra SAS kommer forud for den årlige generalforsamling 5. marts. Her vil 66-årige Fritz Schur ikke stille op til genvalg.

- I min tid i bestyrelsen har SAS undergået en total transformation. Omkostningsniveauet er reduceret markant, hvilket har gjort det muligt for SAS at sænke billetpriserne. Det har ført til en markant forbedring af konkurrenceevnen, siger Fritz Schur i en pressemeddelelse

Han nævner, at selskabet for nylig har leveret det bedste resultat i 20 år.

- Med Rickard Gustafson og hans team har SAS en højkvalificeret ledelse, og i lyset af forventningerne til 2018 er dette et passende tidspunkt at skifte formand på, siger erhvervsmanden.

Topchef i SAS Rickard Gustafson takker i samme omgang Fritz Schur for hans arbejde og bidrag til flyselskabet.

- Gennem Fritz Schurs tid som bestyrelsesformand har SAS gennemgået en stor transformation for at møde en stigende global konkurrence.

- Fritz Schurs formandskab og hans betydelige engagement har været afgørende i denne omstillingsproces og et særdeles vigtigt bidrag til, at SAS nu kan se frem og styrke sin position som det naturlige valg for alle passagerer, der skal rejse til, fra og inden for Skandinavien, siger topchefen i pressemeddelelsen.

Den 66-årige erhvervsmand har tidligere haft flere formandsposter, og i 2010 udnævnte dronningen ham til kammerherre.

Han har tidligere været bestyrelsesformand for PostNord og Dong. Hos Dong stod han blandt andet i spidsen for fyringen af energiselskabets topchef Anders Eldrup, som skete for rullende kameraer i 2012.