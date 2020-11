Frisk ung mand med egen slæbebåd

Ikke mange kan skrive den slags på cv'et, men det kan Rasmus Tambour, der oven i købet har to.

Som 27-årig fandt han på at købe slæbebåden Gefion, der er fra 1957. Men allerede året efter skiftede han den ud med en nyere, som han kaldte Loke.

- Det lå lidt i kortene, at jeg skulle noget med søen, for jeg er sjette generation i en familie af sømænd, fortæller Rasmus.

- Jeg bor stadig i Guldborg sammen med min familie, men det lyder ikke så godt at sige »Guldborg Shipping«, griner den unge iværksætter.

Eneste bugserfirma

Mere alvorligt så han på, at der ikke var et eneste bugserfirma i området, og det hul mente han at kunne fylde ud.