Det er ikke nemt at lave generationsskifte i landbruget, eller for nye yngre landmænd at købe en gård, de kan leve af. En række landbrugsdage, hvor den ene finder sted i Roskilde, sætter fokus på fremtidens ejerformer. Foto: Allan Nørregaard

Fremtidens landbrug: Nye ejerformer til debat

Erhverv - 23. september 2021 kl. 12:47 Kontakt redaktionen

At gården føres videre af søn eller datter er ikke længere en given garanti. Faktisk kan det være svært både for næste generation at overtage slægtsgården, men også for unge landmænd at købe sig til en gård, de kan leve af.

Landmænd inviteres derfor til landbrugsdage med fokus på generationsskifte og fremtidens ejerformer.

Landbrug & Fødevarer, Nykredit, Østifterne og Forenet Kredit er værter for arrangementerne, som holdes på fire landbrugsskoler fordelt i hele Danmark. Programmet er identisk alle fire dage, og Anders Søgaard, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, vil være dagens moderator.

Forenet Kredit har fået lavet en undersøgelse om hele problematikken omkring generationsskiftet, og den bliver præsenteret på landbrugsdagene.

- Det er en analyse af, hvad udfordringerne er ved et generationsskifte. Danske landmænd elsker selveje, og vi har i lang tid forsøgt at holde fast, men problemet er strukturændringen, siger formand for Forenet Kredit, Nina Smith.

Skal finde løsninger Landbrugene er blevet store virksomheder. Det giver færre landbrug, og de er blevet dyrere.

- Det betyder, at det er en fuldstændig umulig ting for unge at overtage dem. Vi kan godt have en romantisk forestilling om landbruget, men hvis man skal leve af det, så er der helt andre vilkår. Hvis en køber skal have 20 procent af egenkapitalen for at købe, så kan det være op mod 10 millioner kroner, siger Nina Smith og påpeger, at det i en arvesag også giver problemer.

- Det er helt umuligt, hvis der er flere børn, og nogen skal købes ud, siger Nina Smith og forklarer, at mange derfor er nødt til at tænke anderledes og eksempelvis tænke på andre ejerformer i fremtiden.

Forenet Kredit ejer 80 procent af Nykredit, som har et stort udlån til landbruget.

- Derfor er vi interesseret i at finde løsninger, siger Nina Smith og nævner, at de også gerne vil hjælpe landbrugene igennem klimaudfordringerne.

Hun pointerer, at der på klimaområdet er en enorm viden i landbruget, som helst ikke skal gå tabt.

- Her er Danmark i front, siger Nina Smith.

Videbegærlige Landbrugsdagene blev også holdt for to år siden.

- Erfaringerne fra sidste gang er, at landmænd er videbegærlige og diskussionslystne. Det plejer at være nogle sjove dage, siger Nina Smith, som er sikker på, at klimaet også bliver et emne.

I Roskilde ligger Landbrugsskolen Sjælland - Roskilde Tekniske skole lokaler til landbrugsdagen torsdag den 14. oktober klokken 9.30-15.30. Tilmelding er gratis via Landbrug og Fødevarers hjemmeside lf.dk, og man er velkommen til at invitere sin ægtefælle eller en anden med interesse med.

Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet.