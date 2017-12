Fremgang får amerikansk centralbank til at hæve renten

Ændringen er kommet efter et møde i centralbanken.

Ifølge Sydbanks cheføkonom, Jacob Graven, er det tredje gang i år og femte gang på to år, at Fed, som centralbanken også kaldes, hæver den toneangivende rente.

Hos Danske Bank ser man tegn på, at der er endnu flere renteforhøjelser på vej i USA.

- På linje med vores forventning så signalerer den amerikanske centralbank fortsat yderligere tre rentestigninger til næste år, skriver senioranalytiker Mikael Olai Milhøj i en pressemeddelelse.

Han tilføjer i øvrigt, at udviklingen betyder, at der kan være en gulerod at hente ved at investere i risikofyldte aktier.

- Det økonomiske opsving kører på sporet i alle regioner, centralbankerne holder renterne lave, og i øjeblikket er der ikke mange risikofaktorer at få øje på, lyder det fra Mikael Olai Milhøj.

Formuepleje skriver i en pressemeddelelse, at to af Feds medlemmer stemte imod rentestigningen og havde hellere set, at man bevarede renten, hvor den var.