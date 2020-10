- Det er en langsigtet indsats, hvor vi forventer, at der kommer en ny generation af unge, som har en lidt anden måde at gøre tingene på, og der skal vi være med helt oppe på beatet overfor de medarbejdere, der kommer, så de er centrum for kreativitet og innovation og kan finde ud af at bruge den nye teknologi fra dag 1, siger servicechef Torben Andersen fra virksomheden Koatek. Billedet er fra sidste års Campusdag. Foto: Mathias Rasmussen

Frederikssund vil skabe flere »makere«

06. oktober 2020

En »maker« er både en dygtig håndværker og en der kender teknologiens muligheder. En maker får ideer og gør dem til virkelighed ved at sætte ting i gang, og i Frederikssund vil kommunen, områdets uddannelser og erhvervslivet sammen skabe en ny generation af makere.

Det sker med lanceringen af MakerVærket, der er navnet for samarbejdet på tværs af politiske ambitioner, uddannelsernes opgaver med at forberede unges erhvervsvalg og virksomhedernes behov for kompetent arbejdskraft. MakerVærket er også navnet på et nyt innovationsværksted på Campus Frederikssund. Det nye innovationsværksted skal ligge i en tidligere gymnastiksal, og det ventes at være taget i brug i løbet af det næste halve år. Foreløbig er omkring 35 lokale virksomheder tilknyttet som ambassadører til MakerVærket, og de skal være med til at skabe projekterne i det nye værksted.

FAKTA MakerVærket

Mind-set og kompetenceopbyggende samarbejde mellem Frederikssunds erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommunen.

Innovationsværksted i den gamle gymnastiksal på Frederikssund Gymnasium, Odensvej 6 i Frederikssund.

Værkstedet vil også have mobile enheder og mindre satelitter på institutioner og virksomheder i hele kommunen.

MakerVærket er resultatet af det 3-årige projekt, FUEL, der sluttede i september. Langsigtet strategi En af virksomhederne er Koatek, der ligger i Jægerspris. Hos Koatek fremstilles der højpræcisionsdele til andre virksomheder i hele verden, og hvis en dansk virksomhed skal blive ved med at være konkurrencedygtig på verdensmarkedet, så er det nødvendigt at tænke langsigtet og investere i medarbejderne, forklarer servicechef Torben Andersen.

- Man skal fra barnsben lære at udvikle en naturlig nysgerrighed og undren i forhold til, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvordan vi kan gøre det bedre. Man får en række tværfaglige problemstillinger og søger viden om, hvordan de kan løses. Det er en langsigtet indsats, hvor vi forventer, at der kommer en ny generation af unge, som har en lidt anden måde at gøre tingene på, og der skal vi være med helt oppe på beatet overfor de medarbejdere, der kommer, så de er centrum for kreativitet og innovation og kan finde ud af at bruge den nye teknologi fra dag 1, siger han.

Det nye klubhus Det er blandt andet de kompetencer, der skal udvikles gennem det nye samarbejde og innovationsværksted, MakerVærket.

- Vi har mulighed for at skabe nogle rammer, hvor unge kan møde deres fremtid lidt tidligere, end de ellers har kunnet siger, Hans Peder Wagner, der er special advisor med speciale i uddannelse og arbejdskraft hos Frederikssund Erhverv.

- Det er vigtigt at have en fysisk lokation, et værksted eller klubhus, hvor erhvervslivet fylder rammerne ud ved at stille opgaver eller bidrage med værktøjer, og hvor man kan lave prototyper både i traditionel forstand men også inden for robotisering, virtual reality eller argumented reality. Det er en ny tilgang til læring, hvor unge træner kompetencer allerede fra folkeskoleniveau, siger Hans Peder Wagner.

De kloge hænder Det, fremtidens arbejdspladser er på jagt efter, er de »kloge hænder«. Det er de unge, der både kan noget med deres hænder og deres hoved, forklarer fremtidsforsker Liselotte Lyngsø fra Future Navigator.

- Vi har en meget digitaliseret generation, der har glemt at lave noget med deres hænder, så unge har et kæmpe underskud på den konto, men de har også en sult efter at lære det, for det er jo sjovt at kunne noget, og dem, der lykkes i fremtiden, er dem, der kan kombinere dyb viden med andre kompetencer. Det bliver oldnordisk at sige om man er boglig eller praktisk, fordi de kompetencer skal kombineres, siger hun.

Bryde siloer ned Liselotte Lyngsø forventer, at MakerVærket vil være med til at bryde siloer ned mellem unge på uddannelserne, deres undervisere og erhvervslivet.

- Det nye er, at du skaber arbejdspladsen i forhold til den aktivitet, der skal løses og hvem du vil arbejde sammen med, og så bygger man det sted. Du smider et problem ind i arenaen og inviterer en masse forskelige til at løse det. På den måde vil uddannelsessteder og erhvervslivet tænke nyt, men der skal en katalysator, før vi tør omgive os med mennesker, som vi ikke plejer at arbejde sammen med. Det er MakerVærket med til at sætte på skemaet, så det bliver prioriteret og gjort konkret, siger hun.

Tiltrække flere unge I følge Hans Peder Wagner er de lokale virksomheder i Frederikssunds-området allerede godt i gang med den fremtid, men de skal være bedre til at formidle det til områdets unge, så de vælger en erhvervsuddannelse i stedet for den traditionelle gymnasieuddannelse.

- I dag er alt flydende og ingen uddannelse sikrer livslang beskæftigelse. Erhvervslivet skal være bedre til at brande sig selv i forhold til at tiltrække unge som også kan tænke selv. En erhvervsuddannelse er også et godt sted at starte karrieren, siger Hans Peder Wagner.