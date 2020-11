Fra tomater til brobyggere

Elværket på Masnedø pumpede dagligt mange tons varmt vand i havet som spildprodukt. Derfor fik man den idé at bruge vandet til at opvarme drivhuse. Derfor blev jorden ved elværket overdækket med glas, og i 1988 indviede energiselskabet Seas Nordeuropas største tomatgartneri.

Planen var at opvarme drivhusene med overskudsvarme fra elværket, men det viste sig at være lettere sagt end gjort. Når varmeværket havde overskudsvarme, havde gartneriet ikke brug for den, og når det var koldt, skulle Seas selv bruge energien til at lave varme.