Genmabs administrerende direktør, hollændren Jan van de Winkel, kan glæde sig over, at selskabet nu får mulighed for at tilbyde patienter langt hurtigere behandling end tidligere. (Arkivfoto)

Fra timer til minutter: Genmab får godkendt ny kræftbehandling

Den danske biotekvirksomhed Genmab har fredag fået grønt lys til en ny og langt hurtigere behandlingsmulighed med selskabets store millardsællert, kræftmidlet Darzalex.

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har godkendt en version, hvor midlet kan tages ved at blive sprøjtet ind under huden. Hidtil har det kun kunne tages via et drop.

Det oplyser Genmab i en meddelelse til fondsbørsen.

Med godkendelsen kan kræftpatienternes behandlingstid blive skåret fra omkring tre og en halv time til få minutter.

Genmab har mere end 20 år på bagen, men fik først sit store gennembrud, da kræftmidlet Darzalex blev godkendt til behandling i 2015.

Sidste år nåede salget 20 milliarder kroner. Darzalex får dog kun 20 procent af salget, da den amerikanske medicinalgigant Johnson & Johnson står for markedsføringen og salget.

Genmab har også ansøgt om at få den nye version af Darzalex godkendt i Europa, men der er endnu ikke kommet en afgørelse.

Torsdag kom der en positiv udtalelse fra et ekspertudvalg under Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). EMA plejer at følge udvalgets indstilling.

Genmab blev stiftet i 1999 i København og kom på børsen i 2000. I dag er aktien i C25-indekset, som består af de mest værdifulde selskaber i Danmark.

Genmab har en markedsværdi på den gode side af 100 milliarder kroner.

Selskabet bliver blandt andet fulgt tæt af folk, der er interesserede i aktier og investering, da aktiekursen gennem de seneste år er steget flere tusinde procent.

Gernmab har hovedsæde i København, men har også afdelinger i Holland og USA. Der er omkring 500 ansatte.