Trekroner er under udvikling, og det samme er Trekroners erhvervsliv. Her ses Ino Dimsits, direktør hos AKF.

Fra satellitby til forretningsliv

Erhverv - 29. maj 2018 kl. 07:30 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 10 år siden blev den første butik i Trekroner Butikscenter bygget. Siden er det blevet til 12 butikker, som indebærer både frisør, apotek, restauranter, tøjbutikker og supermarkeder.

- Man har fået et forretningsliv i Trekroner, som man ikke havde før. Tidligere var Trekroner en satellitby med et universitet og boliger. For 10 år siden var der ingen indkøbsmuligheder, der var ingenting. Det nye center har fuldendt Trekroner, så nu er det blevet en rigtig bydel med indkøbsmuligheder. Det har været en succes og givet mere liv til bydelen, siger Ino Dimsits, direktør hos AKF-koncernen.

Det er langt fra tilfældigt, hvilke butikker der kommer til Trekroner Butikscenter. Især når det drejer sig om et mindre bydelscenter, skal man gøre sig nogle bestemte overvejelser.

- Vi kigger på, hvad vi tror kan leve i et mindre bydelscenter. Det skal være nogle butikker, som er relevante for mange mennesker, og som er varierende, så de ikke konkurrer med hinanden og dør ud. Det, synes jeg, er lykkedes godt, når man tænker på, at det er et lille center, fortæller Ino Dimsits og giver et eksempel.

- Hvis man er på udkig efter et par sko, så tager man jo ikke til Trekroner Bycenter. Man tager til Ro's Torv, hvor der er et større udvalg. Det har mindre bycentre svære ved at hamle op med, medmindre det lige præcis er de sko, man er på udkig efter. Derfor skal du kigge anderledes på det, når du sætter butikker sammen i et mindre bycenter. Apotek og dagligvarehuse er levedygtige lige meget, hvor de bliver placeret, siger han.

