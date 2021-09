Artiklen: Fra oktober skal overblik gøre boliglån lettere at forstå

Fra oktober skal overblik gøre boliglån lettere at forstå

Fra oktober træder et nyt krav i kraft, så tilbud om boliglån ledsages af et overblik med centrale nøgletal.

Det kan være svært at gennemskue et boliglån med begreber som kurssikring og hovedstol. Men fra oktober bliver det lidt lettere.

Her træder et nyt krav i kraft, så der med tilbud på boliglån skal følge et overblik med centrale nøgletal. Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

I overblikket på to sider skal der blandt andet stå, hvad man i gennemsnit skal betale før skat hver måned de første 12 måneder.

- Det er vigtigt, at forbrugerne kan gennemskue de tilbud, de modtager, lyder det fra styrelsens forbrugerpolitiske chef, Flemming Steen Nielsen.

- Når de kan det, lægger de også et pres på låneudbyderne for hele tiden at levere det bedste og derved fremmes konkurrencen, siger han i meddelelsen.

I overblikket skal der også stå, hvad långiveren tager i gebyr for at oprette lånet, og hvad der betales i rentetillæg de første 12 måneder.

Derudover skal det samlede beløb, der skal betales, også fremgå, samt hvad debitorrenten og de årlige omkostninger i procent er.

Debitorrenten er den årlige rente, der skal betales for lånet.

Kravet gælder både realkreditlån og lån, der ligner. For eksempel boliglån fra banken. Det gælder både for nye lån og ved omlægning af et eksisterende.