Fra mandag stiller børsen på Wall Street krav om vaccination

Og det krav falder tilsyneladende i god jord hos hovedparten af børsmæglerne, skriver avisen The New York Post.

Børsen på Wall Street i New York City indfører fra mandag krav om, at alle finanshusenes ansatte skal være vaccineret for at få adgang til handelsgulvet.

- De fleste ansatte på Wall Street går ind for, at vacciner bliver obligatoriske for alle, der vender tilbage til kontorerne, siger Katryn Wilde, formand for organisationen Partnership for New York, med henvisning til en nylig undersøgelse.

Nogle udtaler sig mere direkte.

- Hvis du er en, der ikke er vaccineret på Wall Street, betragtes du som en taber, siger en unavngiven børsmægler til avisen.

Hos investeringsbanken JPMorgan, som har genindført et krav om mundbind for samtlige ansatte uanset vaccinationsstatus, beskylder nogle medarbejdere de uvaccinerede kolleger for at være skyld i, at alle skal bruge mundbind.

Det siger kilder tæt på banken til avisen.

Hos Goldman Sachs derimod stilles der kun krav om mundbind for uvaccinerede medarbejdere.

Ingen af de to finanshuse ønsker at udtale sig til avisen.

Mens tæt på 60 procent af alle amerikanere er vaccineret, så er andelen hos de store firmaer på Wall Street over 90 procent.

Uvaccinerede risikerer derfor at blive anset som et lille mindretal, der står i vejen for at vende tilbage til det normale arbejdsliv, skriver avisen.

- Uanset hvad vil der blive set skævt til sådan en medarbejder. Folk vil stille spørgsmål ved, om vedkommende kan udføre sit job. Alt på Wall Street drejer sig om fakta og beviser, og hvis du ikke er i stand til forstå, at man skal vaccineres, hvordan kan du så forstå at få handler gennemført, siger en unavngiven ansat i en bank til avisen.

Hos Investeringsfirmaet SkyBridge Capital er der ingen vej uden om at blive vaccineret, hvis man vil beholde sit job.

- At undlade vaccination er en forfærdelig egoistisk ting, siger firmaets direktør og oplyser, at ansatte vil blive fyret, hvis de undlader det.