Se billedserie Den nye glasovn på Danmarks eneste glasværk, Ardagh Glass Holmegaard i Fensmark, er i gang, og det samme er de fire produktionsliner, som fremstiller emballage i klart glas. Fotos: Anders Ole Olsen

Fra kontrolleret kaos til ny glasovn

Erhverv - 05. februar 2018 kl. 10:29 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klare, men rødglødende glas bliver af maskinen sat ned på transportbåndet.

Der er igen ret varmt og gang i begge glasovne på Danmarks eneste glasværk, Ardagh Glass Holmegaard, i Fensmark ved Næstved. Den 22 år gamle glasovn til smeltning af klart glas er gennem de seneste måneder revet ned og erstattet af en ny topmoderne ovn, som bruger mindre energi og kan levere mere flydende glas til emballage end forgængeren. Indvendigt er ovnen på størrelse med et mindre parcelhus.

I samme runde har støbemaskinerne, hvor emballagen bliver skabt i forme, fået den helt store tur. Her er kommet helt nyt udstyr i »kold ende«, hvor emballagen kontrolleres, der er lagt nyt gulv og et hav af andre ting. I flere måneder har der hvert døgn været flere hundrede mand i sving med at rive ned, bygge om og bygge op.

- Det var kontrolleret kaos, siger ovnchef på glasværket Kenni Hansen, og nogle gange blev det nødvendigt at sende nogle firmaer hjem, fordi der simpelthen ikke var plads til, at de kunne komme til at arbejde.

Alligevel holdt tidsplanen og budgettet.

- Den laver meget flot glas og virker mere stabil end den gamle ovn, siger fabrikschef Peter Nielsen, som umiddelbart er meget tilfreds med resultatet, men der mangler stadig den store test af, om ovnen lever op til alle de satte krav.

- Men jeg er godt nok rigtig, rigtig glad for, at vi i Ardagh har en central enhed, som har hjulpet os med det her, siger fabrikschefen, der ser glad, men en smule træt ud.

- Det har været en meget stor mundfuld, siger han.

Forberedelserne har stået på i flere år, og byggeriet begyndte allerede i foråret. 11. oktober blev der slukket for den gamle glasovn, som blev revet ned i løbet af en uge.

Den nye ovn var færdig og klar til opvarmning 1. december.

På glasværket tænder man ikke bare ovnen et kvarters tid, før man skal i gang med at bruge den. Normalt kører glasovnen 24/7, og opvarmningen af en ny ovn er en hel videnskab.

- De forskellige slags sten, ovnen er bygget af, reagerer forskelligt på varmen, forklarer Peter Nielsen.

Hvis det går for stærkt, kan ovnen gå i stykker i det buede loft og falde sammen, hvilket vil være mere end bare lidt træls, når nu man har brugt 154 millioner kroner på projektet.

Så opvarmningen er sket med et bestemt antal grader i timen over 10 døgn, og først ved 950 grader er der blevet tændt for ovnens egen brænder.

Så langt så godt, men de første glasskår kom heller ikke bare dumpende ned fra den nye silo, da det også kunne være for hård kost for nye sten, som endnu ikke var dækket af et lag smeltet glas.

- Specialfremstillede glasskår blev blæst ind i ovnen, så de landede midt i. En bestemt mængde i timen, siger ovnchef Kenni Hansen.

Glaspusteriet begyndte 10. december, og to døgn senere var her fyldt 500 tons glas i ovnen, som begyndte at flyde ud af ovnen og videre ud i de fire støbemaskiner, som laver emballagen af det klare glas.

De første døgn var det bare »spuling« af systemerne, men siden 22. december har der været gang i alle fire støbemaskiner.

- Udfordringen er at få det hele stabilt, efter der har været koldt i hallen, hvor to af støbemaskinerne har stået i træk og fugt, siger fabriks- chefen.

- Og så er vi sprunget 40 år frem i teknologien i kontrolafdelingen, hvor vi lige skal lære de nye systemer at kende, tilføjer han.

Her er lagt mere end 100 kilometer nye kabler, kommet mere end tusind nye computere og meget ny software, så nu skal medarbejderne på kursus i de nye programmer og lige lære det nye ordentligt at kende.

- Det er en meget speciel ovn, vi har fået bygget, fordi vi er et fleksibelt glasværk, siger Peter Nielsen.

Mens nogle glasværker laver seks forskellige varer på to ovne, laver glasværket i Fensmark 250 forskellige varer til nogle få store og en masse mindre kunder. Når ellers det hele kører efter bogen, bliver her brugt cirka 600 tons glas og fremstillet mere end to millioner styk glasemballage - i døgnet vel at mærke.

Den nye ovn forventes at holde omkring 26 år inklusiv to større reparationer og sikrer mange lokale arbejdspladser mange år ud i fremtiden.