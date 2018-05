Jan Dalsgård til venstre er glad for at have Mikkel Egebro, 21 år, i et EGU-forløb i KD Gulve. Blandt andet fordi byggeriet skriger på lærlinge. Foto: KD Gulve

Fra kanten og ind midt på de bonede gulve

Erhverv - 03. maj 2018 kl. 05:50 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bygge- og anlægsbranchen har godt gang i at rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet. Det er Mikkel Egebro et godt eksempel på.

Mikkel blev smidt ud af folkeskolen i fjerde klasse. Han blev hjemmeundervist i et par år, men fik aldrig folkeskolens afgangsprøve. Næste step var flere år på produktionsskole, men uden væsentlige skridt i retning af uddannelse. Sidste år skete der noget mærkbart, som Mikkel på 21 år er rigtig glad for.

Han kom i to ugers praktik i virksomheden KD Gulve i Roskilde, og det banede vej for endnu to ugers praktik samme sted. I dag er han kommet i et EGU-forløb, der er en erhvervsgrunduddannelse, hvor teorien ikke fylder så meget som i en klassisk erhvervsuddannelse.

- Det har set sort ud for mig. Men nu får jeg mulighed for at komme videre med en uddannelse. Det er jeg glad for, siger Mikkel Egebro, der som et led i EGU-forløbet er ansat i KD Gulve i Roskilde.

- Det er en rigtig god løsning for mig. Jeg ville ikke kunne holde ud at sidde på skolebænken fem dage om ugen, tilføjer Mikkel, der er i gang med at tage 9. klasses dansk på VUC. Efter sommerferien står den på matematik.

- Jeg har behov for at få et 2-tal i begge fag for at kunne komme på teknisk skole, da jeg gerne vil være gulvlægger. Nu kan jeg se guleroden forude. Det hjælper mig, og jeg føler, målet kommer tættere på, siger den unge mand, der er glad for at være hos gulvfirmaet, som gerne tager unge ind, der kommer fra kanten af arbejdsmarkedet.

