Fra it til konferencebranchen: Det giver et kick at starte noget nyt

Erhverv - 25. august 2020 kl. 09:01 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allan Bruhn kunne mærke det i samme øjeblik, han steg ud af bilen for at få en rundvisning af ejendomsmægleren. De gik ned imellem sommerhusene og de luftige graner og kiggede ud over vandet. Han havde fundet sit næste projekt. Den 1. februar 2020 overtog Allan Bruhn rollen som ejer af konference- og feriecentret Kysthusene på Tinkerup Strandvej vest for Gilleleje, og nu er han i fuld gang med at sætte en masse 'skibe i søen', som han siger.

Med 33 år i it-branchen - blandt andet som en af de fire grundlæggere af firmaet Conscia, der i de sidste 17 år er vokset fra fire medarbejdere til 700 - var det ikke lige det, omgangskredsen havde forventet af den driftige it-iværksætter, men drømmen om at skifte spor til et Bed&Breakfast, hotel eller lignende var ikke ny. Da hans kone bemærkede, at han var begyndt at komme tidligere og tidligere hjem fra jobbet, og da Conscia blev solgt til en kapitalfond, begyndte drømmen om at lave noget andet at rumstere igen.

Kysthusene Gilleleje ApS

Ejer: Allan Bruhn

Antal ansatte: 14

12 hotelværelser

Selskabs- og konference-

lokaler med plads til 15-250 personer

Restaurant (selskaber og konferencer)

Café Kysthuset og Café Kystgården

Udendørs og indendørs pool

88 privatejede sommerhuse, hvoraf mange udlejes

Alle medarbejdere har gennemgået Horestas kursus om hygiejne og retningslinjer i forhold til Covid-19

Kysthusene hed tidligere Gilleleje Feriecenter og var dengang en del af Dansk Folkeferie. Potentiale - Det havde tiltalt mig i længere tid. Jeg havde kigget på forskellige steder, men alle de andre var så snorlige. Her er der masser af potentiale for at udvikle stedet, siger Allan Bruhn og forklarer, hvad det er, der er så fedt ved at starte forfra med noget nyt:

- Det giver et kick, siger han og ser helt oplivet ud, da han får spørgsmålet om, at det også må indebære en masse hårdt arbejde.

- Det gør det, men det er jeg vant til.

Og i virkeligheden ligger opgaverne i hotel- og konferencebranchen slet ikke så langt fra it-branchen, forklarer han, for i begge brancher handler det om at kunne udvise god service.

- Jeg mener, at jeg kan gøre en forskel her, siger Allan Bruhn og ser ud over Kattegats hvidtoppede bølger.

På landkortet Allan Bruhn skal nu sætte Kysthusene på konferencelandkortet sammen med virksomhedens 14 medarbejdere, herunder Katharina Klitten, der er driftsansvarlig og blandt andet har arbejdet med store konferencer i Bella Center, og Tina Hanghøj, der er salgsansvarlig. Og selv om Kysthusene ligger et stykke vej fra hovedstaden, så er han overbevist om, at de naturskønne omgivelser sammen med stedets grønne og sociale profil nok skal gøre Kysthusene attraktive i forhold til konkurrenterne.

Her er 88 privatejede feriehuse omkring plænen med de fælles aktivitets- og legearealer. Kysthusene ejer det ene foruden 12 hotelværelser, en strandcafé samt fest- og konferencelokaler med plads til 250 mennesker. I konferencebygningen er der udover både mindre og større mødelokaler desuden industrikøkken, restaurant, pejsestue, spillerum, indendørs og udendørs pool, en reception og udenfor en helt nyanlagt minigolfbane.

Minigolfbanen er et af Allan Bruhns nye skibe, der er kommet i havn. Den åbnede i juli og er blevet så populær, at den har reddet en hel del af sæsonens omsætning efter forårets coronanedlukning.

Blandt de øvrige projekter er ombygning af mødelokaler, vaskeri og værksted til i alt 15 nye hotelværelser, og for den tomme grund ud til vejen ligger der en lokalplan klar med plads til 13 nye sommerhuse. Hvis der kan opnås tilladelse til det, så overvejer Allan Bruhn også offentlig adgang til pool-området.

Nye oplevelser På en plakat ved døren ind til receptionen kan man også se, at Anders Blichfeldt giver intimkoncert. Det er endnu en af Allan Bruhns ideer, der lige skulle afprøves, for han ønsker, at området skal være åbent for offentligheden, og at alle skal have mulighed for at bruge faciliteterne og opleve stedet.

- Noget af det første, jeg ændrede, var at åbne hoppepuden, så den kan bruges af alle og ikke kun af sommerhusejerne. Minigolfbanen er også for alle, og det er helt sindssygt så mange, der kommer og bruger den, fortæller han.

