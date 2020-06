Forslag til dom: Lundbeck skal betale kartelbøde på 700 millioner

Sagen går på, at Lundbeck i 2002 skal have betalt fire konkurrenter for at undlade at lancere kopier af depressionsmidlet Cipramil, da patentet udløb.

Sagen skal nu behandles hos EU-Domstolen. Dommerne hos EU-Domstolen arbejder uafhængigt af generaladvokaten, men domstolen kommer til samme konklusion i cirka 70 procent af sagerne.

Sagen mod Lundbeck har en del år på bagen. EU-Kommissionen indledte en undersøgelse i 2008, og i 2013 blev Lundbeck pålagt bøden på 700 millioner kroner.

EU-Kommissionen nåede frem til, at selskabet havde misbrugt sin position på markedet og hæmmet konkurrencen.

Lundbeck ankede efterfølgende sagen til domstolen, som holdt fast ved kommissionens vurdering i 2016.

Det førte til endnu en anke fra Lundbeck, og med generaladvokatens vurdering er sagen nu kommet et skridt nærmere den endelige afgørelse.

Generaladvokaten - tyskeren Juliane Kott - læner sig op ad vurdering fra EU-Domstolen.

Hun påpeger blandt andet - på linje med dommen i 2016 - at der var et konkurrencemæssigt forhold mellem Lundbeck og de fire selskaber, som blev betalt for ikke at lancere kopiprodukter.

Ud over Lundbeck fik fire selskaber, som Lundbeck havde betalt, bøder på samlet 390 millioner kroner.

Det var selskaberne Alpharma, Arrow og Ranbaxy samt Generics UK, der på daværende tidspunkt var ejet tyske Merck.