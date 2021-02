Forskningschef forlader Novo - får nyt job i pengetank

Han har været med til at udvikle en lang række behandlinger, som gør livet lettere for sukkersygepatienter verden over, og han har været med til at gøre Novo Nordisk til en af Danmarks største virksomheder.

Men ved udgangen af februar er det slut. Novo Nordisks forsknings- og udviklingsdirektør, Mads Krogsgaard Thomsen, forlader selskabet.