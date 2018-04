Forsker: Ny hovedorganisation bliver en magtfaktor

Fusionen betyder, at der er en markant ny spiller i det danske samfund, vurderer Henning Jørgensen, der er professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

- Det bliver en magtfaktor, man slet ikke kan komme uden om. Deres fælles stemme giver dem en øget mulighed for at få indflydelse på samfundsudviklingen, siger Henning Jørgensen.

Fusionen giver den nye hovedorganisation bedre og større ressourcer, hvilket er en stor fordel ifølge Jørgensen.

- De må ikke tabe den mulighed, de nu har fået. Men de kan kun bruge indflydelsen, hvis de selv kommer med visioner og idéer til, hvordan samfundet kan forandres, siger Henning Jørgensen.

Det kræver ifølge Jørgensen blandt andet, at de skal have et levende medlemsdemokrati og store diskussioner. Det skal resultere i konkrete forslag og idéer, som kan præge dagsordenen i Danmark.

Det kommer dog til at tage tid, da der ligger en større opgave forude.

- Det er ikke bare en rationel sammenlægning. Det drejer sig om en kulturintegration. Det koster ressourcer at få det til at køre, og det kommer til at tage tid, siger Henning Jørgensen.

Han ser det ikke som noget større problem, at hovedorganisationen skal repræsentere mange forskellige faggrupper.

- Organisationen skal ikke til at forhandle overenskomster. Det ligger stadig i de enkelte forbund. Derfor skal man ikke overdramatisere det her problem med forskellige faglige identiteter, siger Henning Jørgensen.

Han mener, at det for organisationen i første omgang handler om at skabe en positiv fortælling og med det samme blive en stemme i offentligheden.

Det kan eksempelvis være ved trepartsforhandlinger, hvilke regeringen har udtrykt, at de gerne ser flere af.

- Det er vejen frem for en lille, svag regering og en ny stærk fagbevægelse. De er henvist til hinanden, siger Henning Jørgensen.