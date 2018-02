Forsker: Forligsinstitutionen ser andre løsninger

Torsdag er der orienterende møde for arbejdsmarkedsparterne i Forligsinstitutionen. Forligsinstitutionen har til formål at forlige parterne, så en konflikt - med eksempelvis strejker til følge - kan undgås.

Tirsdag brød overenskomstforhandlingerne for godt 137.000 ansatte i regionerne sammen. Dermed er forhandlingerne for de statslige, kommunale og de regionale ansatte alle brudt sammen.

Og det er en opgave, den er lykkedes med mange gange før.

- Forligsinstitutionen har igennem de seneste 30-40 år været inde over de offentlige overenskomstfornyelser adskillige gange.

- Mange af gangene er det lykkedes dem at forlige parterne, siger arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet Mikkel Mailand.

Grunden til, at Forligsinstitutionen kan hjælpe på en ellers låst situationen, er, at der med et frisk syn på sagen kan øjnes nye muligheder.

- Forligsinstitutionen tager udgangspunkt i de elementer, der ligger for selve forhandlingerne. Så vil de forsøge en finde nogle løsninger og måske se nogle muligheder, som parterne ikke selv har set, siger Mikkel Mailand.

Det er dog stadig forventeligt, at der bliver udsendt et konfliktvarsel, selv om Forligsinstitutionen snart skal til at spille en rolle. En eventuel konflikt kan tidligst træde i kraft 1. april.

- Konflikten skal varsles senest en måned i forvejen, så hvis en konflikt skal træde i kraft til 1. april, så skal der varsles relativt snart.

- Det lader til, at det bliver fagbevægelsen, der først trækker konfliktvåbnet i den her sag, siger Mikkel Mailand.

Forligsinstitutionen har desuden mulighed for at udsætte konflikten to gange 14 dage fra den 1. april, hvis den mener, at en løsning er tæt på.

Hvorvidt det lykkes Forligsinstitutionen at forlige parterne, er endnu ikke til at vurdere, mener Mikkel Mailand.

- Det er for tidligt at spå om. Jeg tror, vi skal lidt længere hen, så vi kan vide mere om, hvilke områder der bliver udtaget til konflikt, siger han.