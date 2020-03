Forsikringsansatte får mere i lønposen og ekstra barsel

Ansatte i forsikrings- og pensionsselskaber kan se frem til seks procent mere i lønposen over de næste tre år.

Det er resultatet af en ny overenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Forsikringsforbundet. Den blev indgået natten til torsdag. Aftalen gælder 9400 ansatte.

Ud over mere i løn er det også aftalt, at øremærket barsel for fædre bliver udvidet fra fire til fem uger. Samtidig får de ansatte betalt tand- og sundhedsforsikring.

Charlotte Hougaard, der er landsformand i fagforeningen Forsikringsforbundet, er tilfreds med aftalen.

- Overenskomsten giver generelle lønstigninger for alle og styrker det vigtige arbejde omkring trivsel og kompetence.

- Derudover har vores medlemmer fået tandforsikring, forhøjet ferietillæg samt en ekstra uges øremærket fædreorlov, siger Charlotte Hougaard i en pressemeddelelse.

Med aftalen er der nu faldet overenskomster på plads for hele det finansielle område i Danmark. Det omfatter 52.800 ansatte.

Den seneste overenskomst er én blandt en stribe, der er landet i løbet af de seneste uger. Det gælder blandt andet industrien og transportområdet.

Samlet set skal 600.000 ansatte på det private arbejdsmarked have nye overenskomster i foråret.

Blandt udeståenderne er byggeriet, hvor parterne ikke er lykkes med at lande en aftale endnu.

Derfor er Forligsinstitutionen, der har til opgave at mægle i konflikter på arbejdsmarkedet, gået ind i forhandlingerne.

Striden går blandt andet på mindsteløn. Håndværkerne vil have hævet den som et værn mod, at udlændinge arbejder i Danmark under ringere vilkår end danskere. I fagbevægelsen bliver det kaldt social dumping.