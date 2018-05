Se billedserie BMK Service opfører en hangar til forretningsfly i Roskilde Lufthavn. Så kan de dyre fly overnatte under tag og med varme i gulvet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Forretningsfly får eget hotel

24. maj 2018 Af Britt Nielsen

En ny stor hangar er ved at blive opført ved Roskilde Lufthavn. Målet er, at en del af de forretningsfly, som 1500 gange om året besøger lufthavnen, skal kunne overnatte under tag, hvis det er nødvendigt.

Da avisen kigger forbi, at gulvet er ved at blive støbt. Nedenunder kan man ane, at der bliver mulighed for at lave varme i gulvet.

- Flyene skal have det godt, siger Brian Knudsen, som er manden bag byggeriet gennem hans firma, BMK Service.

Selv flyver Brian Knudsen helikopter og har på den måde sin daglige gang i lufthavnen.

- Jeg synes, at sådan en hangar manglede herude, siger Brian Knudsen, som fornemmer, at der er mere og mere gang i business-flyene i Roskilde Lufthavn.

Han fortæller, at en del fly flyver tomme væk for at overnatte i eksempelvis Malmø, Sønderborg eller Billund, fordi de ikke kan komme under tag.

- Jeg tror, det bliver en gevinst for Roskilde, siger Brian Knudsen, mens han viser rundt.

Alt efter størrelsen bliver der plads til i hvert fald tre fly. Der er lavet tre porte, så hvert fly kan komme ind og ud, uden at man skal flytte rundt på de andre fly.

Som regel skal de dyre fly ind om natten.

- Hangarleje er en lille del af omkostningerne i forhold til følgeskader. Hvis man laver en bule i sådan et fly, så kommer man ikke til at eje noget mere, siger Brian Knudsen.

