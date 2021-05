Man skal ikke sætte teknikken før sin forretningsstrategi, men tænke forretning først og dernæst finde ud af, hvilken teknologi, der er brug for, siger Jørgen Suhr. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Forretningen skal sættes før teknologien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forretningen skal sættes før teknologien

Kun otte procent af digitale forandringsprojekter har givet den gevinst, som virksomheder stilede efter, viser undersøgelse, og det kan handle om manglende digital ledelse, mener ledelsesrådgiverne Jørgen Suhr og Sven Kolstrup fra Faarup & Partners

Erhverv - 07. maj 2021 kl. 09:06 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

En stor portion fornuft og begge ben solidt plantet i jorden er gode egenskaber, når man som leder skal bringe sin virksomhed igennem digitale forandringsprocesser, for hvis man ikke formår at sætte forretningen før teknologien, så vil forandringsprocessen næppe føre til de mål, som man har sat sig.

Læs også: 8 tip til det digitale lederskab

Det påpeger foandringskonsulenterne Jørgen Suhr og Sven Kolstrup, der er associerede partnere i firmaet Faarup & Partners. En analyse fra Bain & Company viser for eksempel, at kun otte procent af en lang række spurgte globale virksomheder har været i stand til at opnå de gevinster, man havde regnet med ved investeringer i digital transformation.

- Både den og andre undersøgelser viser, at ledelsen sætter projekter igang ved at have et oplæg, et budget, en forretningsplan og så bliver opgaven delegeret ud, uden at man ser set tilbage i forhold til, hvad projektet skulle bruges til og så skrider både tidsplan og økonomi, fordi de ikke bliver fulgt op undervejs, og hvis man mister kontrollen som ledelse, så mister man også muligheden for at få succesfulde projekter, siger Sven Kolstrup.

Sæt dig ind i teknologien Årsagen til at det især er digitaliseringsprojekter, som risikerer at skride, kan være en berøringsangst i forhold til et område, man som leder måske ikke føler sig fagligt dygtig nok til at forstå. Derfor bliver teknologiprojekter ofte uddelegeret til itchefen eller digitaliseringschefen.

- Ja digitale projekter er komplekse, og man er nødt til at sætte sig ind i dem. Man skal ikek være dataekspert men forstå vigtigheden af det, der sættes i gang og for at få de rigtige folk med. En itchef kan køre en rundt i manegen, hvis man ikke ved noget selv. Så ender det pludselig med at blive et it-projekt, som handler om at få de rigtige servere og den rigtige software i stedet for at handle om det, som teknikken skal bruges til, siger Sven Kolstrup.

- Vi taler nogle gange om »digitale tømmermænd«. Det er virksomheder, der er gået i gang med et stort digitaliseringsprojekt, som kører i grøften. Der er købt stort ind af udstyr, men så sidder de der med de digitale tømmermænd, fordi virksomheden må ud ad et andet spor, siger han.

Forretningen først Derfor er anbefalingen fra de to konsulenter, at man tager udgangspunkt i sin forretning. Hvad er det, der skal ændres på? Hvilke forretningsgange eller produkter skal forandres? Det er vigtigere end en ny server og så må teknologien følge i anden række.

- Man skal ikke sætte teknikken før sin forretningsstrategi, men tænke forretning først og dernæst finde ud af, hvilken teknologi, der er brug for, siger Jørgen Suhr og uddyber:

- Teknologi er godt, hvis det bliver brugt godt. Derfor handler det om at få analyseret og defineret, hvad godt er. Hvilken forretning og hvilke gevinster vil man have.

Digital modenhed Når forretningen sættes før teknologien, så er det også lettere at se på investeringerne som en udvikling frem for en omkostning, men første skridt mod digital transformation er at vurdere virksomhedens digitale modenhed. Digital modenhed handler om at se på, hvad der skal til, for at forretningen overlever. Hvad vil man med sin forretning og hvor kan teknologien være en hjælp.

- Giv din forretning en ærlig vurdering og se, hvilke step, der kan tages. Hvad er vigtigt at kunne fremover. Opsøg inspiration andre steder og sørg også for at få medarbejderne med, siger Sven Kolstrup.

SMV'ere har en fordel Og når det kommer til at forandre sig, så har små og mellemstore virksomheder en fordel frem for store virksomheder, hvor flere afdelinger skal være enige på tværs af organisationen, lyder det.

- SMV'erne har måske ikke de samme muskler som en stor virksomhed, men de har til gengæld muligheden for at være hurtige, agile og rykke hurtigt, og så handler det om ligesom når du skal bygge et hus, at man starter med fundamentet først, siger Jørgen Suhr.

Det er ikke så svært De to konsulenter vil gerne have, at flere får øjene op vfor, at det faktisk ikke er så svært at komme i gang.

- Det kan handle om, at man ønsker at øge sin omsætning, tjene flere penge, få flere medlemmer, flere tilfredse kunder eller borgere, hvis man er en kommune. Det handler om at tage en dialog om, hvor skoen trykker og sætte skibe i skøen der. Man kan sagtens have vidtløftige og langsigtede strategier, men det handler mange gange også bare om at komme i gang og høste de første gevinster eller teste nye initiativer, inden du ændrer hele virksomhedens struktur, siger Jørgen Suhr.