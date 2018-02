Forligsmanden kalder til møder efter knudrede forhandlinger

Parterne har svært ved at blive enige om en ny overenskomst, og derfor har forligsmanden indkaldt til et orienterende møde på torsdag på det statslige område.

Ifølge fagbladet Folkeskolen er også kommunernes overenskomstforhandlere indkaldt til møde med forligsmanden.

Det var fredag eftermiddag, at forhandlingerne om en ny overenskomst for de 180.000 statsansatte brød sammen.

Årsagen er blandt andet, at parterne ikke kan blive enige om, hvor store lønstigninger politibetjente, gymnasielærere, skattemedarbejdere og ansatte i ministerier skal have i de kommende tre år.

Lønmodtagerne mener, at det er deres tur til at mærke, at den danske økonomi er i bedring.

På den anden side sidder staten med innovationsminister Sophie Løhde (V) i spidsen. Her mener man, at de statslige ansatte faktisk fik for høje lønstigninger i de første år efter finanskrisen.

En anden knast er spørgsmålet om betalt frokostpause, som lønmodtagerne kræver.

Søndag inviterede ministeren til et nyt forhandlingsmøde. Her dukkede lønmodtagerne ikke op.

Mandag vil hun igen åbne døren, men fagbevægelsen har heller ikke her i sinde at komme, fortalte Flemming Vinther tidligere søndag.

- Inden forhandlingerne brød sammen i fredags, havde vi siddet i seks døgn, uden at nå frem til noget nyt på de store dagsordener, sagde han.

Fra på onsdag er det muligt for parterne at sende første varsel om strejke eller lockout, der er arbejdsgivernes mulighed for at sende ansatte hjem uden løn.