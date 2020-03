Forligsmanden går ind i overenskomstforhandlinger i byggeriet

I spidsen for forhandlingerne står forligsmand Jan Reckendorff, og han skal forsøge at mægle mellem forhandlerne fra Dansk Byggeri, der repræsenterer virksomhederne, og 3F Byggegruppen, som håndværkerne er organiseret hos.

Oprindeligt var der en deadline for at få en aftale på plads 1. marts, hvor overenskomsterne udløb. Men det lykkedes ikke parterne at lande en løsning.

Oprindeligt gav Forligsmanden parterne to uger til at lande en aftale, men han er nu gået ind i sagen selv.

Striden går blandt andet på mindsteløn. 3F vil have hævet den som et værn mod, at udlændinge arbejder i Danmark under ringere vilkår end danskere. I fagbevægelsen bliver det kaldt social dumping.

Byggeriet var på forhånd udpeget af arbejdsmarkedsforskere som et af de områder, hvor det kunne blive svært at nå en overenskomst.

Der er omkring 80.000 ansatte i byggesektoren, og en aftale på byggeområdet er en af de sidste brikker, som skal falde på plads, for at en samlet aftale om overenskomst for 600.000 ansatte på det private arbejdsmarked kan falde i hak.

I februar blev der indgået overenskomster på industriens område, der er langt det største på det private arbejdsmarked. Siden er en stribe andre faldet på plads - blandt andet på transportområdet.