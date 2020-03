Forligsmanden fortsætter overenskomstforhandlinger

Det er på trods af, at forligsmand Jan Reckendorff onsdag valgte at afbryde forhandlinger efter de regeringsindgreb, der skal begrænse spredningen af coronasmitte.

- Forligsinstitutionen har modtaget mange forlig, og jeg finder det derfor hensigtsmæssigt at fortsætte forhandlingerne om fornyelse af de overenskomster, hvor der endnu ikke er opnået forlig, siger forligsmand Jan Reckendorff i en pressemeddelelse.

- Jeg har i den forbindelse blandt andet lagt vægt på den store betydning, overenskomstforhandlingerne har for arbejdsmarkedets parter, siger Jan Reckendorff.

Han har forud for beslutningen rådført sig med arbejdsgiverne hos Dansk Arbejdsgiverforening og arbejdstagerne fra hovedorganisationen FH.

Forligsmanden understreger samtidigt, at situationen med coronavirus i Danmark tages meget alvorligt.

Der vil derfor blive indført restriktive begrænsninger for, hvor mange personer der kan deltage i forhandlingerne og opholde sig i Forligsinstitutionen.

Parterne vil blive orienteret om de særlige regler i forbindelse med indkaldelse til forhandling.

- Jeg opfordrer indtrængende alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er opnået forlig, til at fremskynde forhandlingerne om at forny overenskomsterne mest muligt med henblik på en afklaring, siger forligsmanden.

Forligsinstitutionen har fortsat ansvaret for den overordnede styring af det samlede forhandlingsforløb.

Forhandlingerne foregår dog fortsat direkte mellem overenskomstparterne, medmindre der er anmodet om Forligsinstitutionens bistand.

Et af de områder, som mangler at få en overenskomst, er byggeriet. Her kan forhandlingerne er altså starte op igen mellem blandt andet 3F's byggerigruppe og Dansk Byggeri.

Forligsmanden mødes med DA og FH igen på lørdag.