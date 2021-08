Forhandlinger skal få flere i arbejde

Rundt om i landet melder flere og flere virksomheder om, at de har svært ved at få besat ledige stillinger.

Det skal ikke handle om de store, langsigtede reformer, regeringen har lagt op til. Men om problemet på den korte bane.

- Vi står med en langt bedre genopretning af arbejdsmarkedet, end vi har turdet drømme om. Derfor er der mangel på arbejdskraft specifikke steder, fordi der er kommet meget gang i økonomien meget hurtigt.

Ifølge Peter Hummelgaard handler det om hurtigst muligt at få nogle af dem, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, i beskæftigelse.

Han erklærer, at regeringen er "villig til at diskutere alt". Men understreger, at arbejdsmarkedets parter ikke inviteres til at diskutere eksempelvis ydelser.

- Vi skal se på, hvordan vi sikrer et bedre match på jobcentre mellem de mange ledige, der er, og virksomhederne. Hvilke krav kan vi stille til virksomhederne, for at de ikke diskriminerer de plus 50-årige?

- Hvordan kan vi hjælpe virksomheder med hurtigere at skaffe arbejdskraft fra andre EU-lande, der har de rigtige kvalifikationer?, siger Peter Hummelgaard.

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) vil den nemmeste måde at skaffe arbejdskraft til de trængte brancher være at få de unge og ældre til at arbejde mere - både med pisk og gulerod.

Administrerende direktør i DA Jacob Holbraad foreslår en fordobling af efterlønspræmien til de ældre, der bliver ved med at arbejde, eller tilsvarende at afskaffe modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen.

Jacob Holbraad peger også på, at man bør sænke dagpengeydelsen til nyuddannede akademikere og desuden belønne de unge, som vil arbejde mere.

- Man kan give studerende mulighed for at arbejde uden at blive modregnet i deres SU i de tre sommermåneder.

- Nogle af de her initiativer kan man lave midlertidigt. Andre af dem bør være permanente, siger han.

Samtidig med at især virksomheder inden for byggeri og servicebranchen mangler hænder, er der fortsat mere end 100.000 ledige på det danske arbejdsmarked.

Og det undrer formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard.

- Derfor mener jeg, at vi skal finde ud af, hvordan vi kan matche de mennesker, der står derude og gerne vil bidrage, og så de arbejdsgivere, som siger, at de har brug for arbejdskraften, siger hun.

Kommunerne er også repræsenteret i forhandlingerne, da de står for at drive jobcentrene.

Ifølge formanden for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard, er noget af den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger, simpelthen ikke til stede.

- Og så er det jo gået rigtig stærkt med at komme godt ud af coronakrisen, og det betyder, at der er en enormt stor efterspørgsel.

- Vi håber at kunne løse udfordringer både på den korte bane, men også på den lidt længere bane med opkvalificering og uddannelse af nogle af de ledige, der ikke har de kvalifikationer, der bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet, siger han.