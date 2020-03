Forhandlinger om overenskomst fortsætter trods coronavirus

Selv om store dele af det offentlige Danmark er lukket ned på grund af coronavirusset, kører forhandlingerne om overenskomster videre.

Det oplyser Forligsinstitutionen, der mægler i konflikter på arbejdsmarkedet, i en pressemeddelelse.

Forhandlingerne om nye overenskomster på det private arbejdsmarked er i slutfasen, men flere brancher - herunder byggeriet - er ikke på plads endnu.

- Forligsinstitutionen har modtaget mange forlig, og jeg finder det derfor hensigtsmæssigt at fortsætte forhandlingerne om fornyelse af de overenskomster, hvor der endnu ikke er opnået forlig, siger forligsmand Jan Reckendorff.

- Jeg har i den forbindelse blandt andet lagt vægt på den store betydning, overenskomstforhandlingerne har for arbejdsmarkedets parter, siger han i en pressemeddelelse.

Onsdag aften blev forhandlingerne afbrudt på grund af en stribe nye tiltag mod coronavirus, som regeringen præsenterede.

Det gjaldt blandt andet tiltaget om at lukke delvist ned for offentlige institutioner.

Fremover bliver der på grund af coronavirusset begrænsninger på, hvor mange personer der må være til forhandlingerne i Forligsinstitutionen.

Jan Reckendorff opfordrer til, at de stridende parter skynder sig med at få overenskomster på plads.

Byggeriet er et af de erhverv, hvor der fortsat ikke er en aftale på plads. Striden går blandt andet på mindsteløn.

Håndværkerne vil have hævet den som et værn mod, at udlændinge arbejder i Danmark under ringere vilkår end danskere. I fagbevægelsen bliver det kaldt social dumping.

Samlet set skal 600.000 ansatte på det private arbejdsmarked have nye overenskomster i foråret. En række områder er allerede faldet på plads.

Det gælder blandt andet industrien, transportområdet og finanssektoren.