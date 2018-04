Forhandlerne ankommer til afgørende holmgang i Forligsen

Parterne har til midnat til at nå til enighed om overenskomsten for de næste tre år. Forhandlingerne har været konfrontatoriske, og der er varslet både storstrejke og lockout af tusinder og atter tusinder offentligt ansatte.

- Vi har alt for mange gang siddet 20 timer derinde, uden at det har rykket sig.

- Men med det her nye setup håber jeg på, at det ændrer sig, siger formand for Danmarks Lærerforening og forhandler Anders Bondo Christensen på vej ind til forhandlingerne, mens demonstranter fløjter, synger og råber.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få en aftale i dag. Det er i dag, det skal lykkes, hvis det skal. Det er nu eller aldrig, fortsætter Anders Bondo Christensen.

På trods af, at LO har opfordret til, at Forligsinstitutionen giver forhandlingerne 14 dage til, mener også formand for FOA Dennis Christensen, at tirsdag er den afgørende dag.

- Det er ikke en statshemmelighed, at det er sidste chance for at nå en aftale i dag, ellers udbryder der konflikt. Det er nu eller aldrig, siger han.

Også LO's forhandler Flemming Vinther er klar til de afgørende forhandlinger.

- Jeg har kunnet høre hele morgenen, at arbejdsgiverne synes, at det er så lidt, der skiller os, at det ikke er værd at kaste landet ud i konflikt for. Det håber jeg, at de også mener ved forhandlingsbordet, siger han.

Tirsdag har forligsmand Mette Christensen indkaldt alle parterne i forhandlingerne til at sidde ved samme bord.

Mens fronterne har været trukket skarpt op i forhandlingerne for kommuner og staten, er der meldt om fremskridt og god stemning i forhandlingerne mellem regionerne og dets ansatte.

Forhandlingerne har båret præg af, at fagforeningerne har lavet en såkaldt musketered, hvor de står og falder sammen.

- På et eller andet tidspunkt må man stå fast på sine krav. Og vores tre hovedkrav har været kendt fra begyndelsen, siger Flemming Vinther.

Fagbevægelsens hovedkrav er lønstigninger, sikring af den betalte frokostpause og lærernes arbejdstid.

- Selvfølgeligt er det en forhandling, men det er jo ikke Hjallerup Marked dette her.

- Vi kæmper for at skabe rammerne omkring vores arbejdspladser fremover. Så det er ikke så let, at en siger 400 kroner, en anden siger 500 kroner og så mødes man på midten, siger Anders Bondo Christensen.