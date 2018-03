Forhandler vil se Løhdes fremstrakte hånd ved forhandlingsbordet

De statsansattes topforhandler håber fortsat på en aftale ved forhandlingsbordet, så de offentligt ansatte slipper for at blive kastet ud i en historisk storkonflikt.

- Det er åbenlyst for alle, at når vi ikke kom ud af Forligsinstitutionen med en aftale i hånden, så er det nok også fordi, der kan være forskellige vurderinger af, hvor langt man rækker hånden frem, siger Flemming Vinther.

- Men forligsmanden har jo vurderet, at der er mulighed for at nå en aftale. Det er det, vi hele tiden har kæmpet for, og det er der blevet lidt mere tid til, så vi kæmper videre, siger han.

Overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte er brudt sammen. Fagforeningerne har varslet strejke fra 4. april, mens arbejdsgiverne har svaret igen med en massiv lockout fra 10. april.

Onsdag forhandlede Flemming Vinther og arbejdsgivernes topforhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V), hele dagen i Forligsinstitutionen.

Onsdag aften meddelte forligsmand Mette Christensen, at hun gør brug af muligheden for at udskyde en varslet konflikt i to uger. Det skal give parterne mere tid til at nå et forlig.

Sophie Løhde har flere gange udtalt, at hun er parat med en udstrakt hånd til lønmodtagerne, også når det handler om at blive enige om lønstigninger.

Senest står Sophie Løhde bag en kronik i torsdagens udgave af dagbladet Politiken, hvor hun erklærer sig klar til at rykke yderligere.

- Det er rigtig fint, at arbejdsgiver er klar til at strække hånden. Det kræver det også, hvis vi skal finde en løsning. Jeg vil bare sige, at det havde været rart, hvis det var sket tidligere i forløbet, siger Flemming Vinther.

- Detaljerne skal holdes i Forligsinstitutionen. Men man skal huske, at det er ved forhandlingsbordet, at vi skal kunne se bevægelser og fremstrakte hænder. Kan vi det, så finder vi jo nok frem til en aftale, og det vil jeg se overordentligt frem til, tilføjer han.

Det er endnu usikkert, hvornår parterne på det statslige og regionale område igen skal mødes i Forligsinstitutionen.

Lørdag fortsætter forhandlingerne i Forligsinstitutionen med parterne på det kommunale område.