Direktør Louise Mogensen siger, at Forenet Kredit har taget nogle initiativer til gavn for klimaet, koncernen og kundernes pengepung. Foto: Forenet Kredit

Forenet Kredit vil have boligejerne med på at nedbringe menneskehedens lån i klimaet

Erhverv - 14. december 2020 kl. 07:40 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Forenet Kredit, som ejer hovedparten af Nykredit og Totalkredit, har afsat 200 millioner kroner til kundernes grønne omstilling. Det betyder blandt andet grønne boliglån med rente ned til 0 procent.

Forenet Kredit er en forening for kunder i Nykredit og Totalkredit mener, det er på tide, at deres medlemmer giver boligen en grøn krammer. Det skal være med til at nedbringe den gæld, menneskeheden har taget i klimaet. Forenet Kredit er hovedaktionær i Nykredit og Totalkredit, som de ejer cirka 80 procent af.

-Nykredit og Totalkredit er de sidste to foreningsejede kreditforeninger i Danmark. Det skal kunderne kunne mærke, og de mærker det ved, at vi deler vores overskud med dem. I september tog vores repræsentantskab en beslutning om, at Forenet Kredit vil tage ansvar i klimasagen ved at sætte 200 millioner kroner af til grønne initiativer, forklarer Louise Mogensen, direktør i Forenet Kredit.

Hun tilføjer, at hvis Forenet Kredit skal tage ansvar for klimasagen som koncern, er det nødvendigt at få kunderne/medlemmerne med på nogle adfærdsændringer. Og her er boligen et oplagt sted at sætte ind, eftersom bygninger står for 40 procent af energiforbruget i Danmark.

- Vi har taget nogle initiativer, der bliver til gavn for klimaet, koncernen og kundens pengepung, fortæller Louise Mogensen.

Grønt boliglån Med Grønt BoligLån får du et fordelagtigt lån til energirenoveringer til 0 kroner i oprettelse og en rente på 0 procent, hvis du betaler lånet tilbage inden for 0-5 år. Vil du hellere betale tilbage inden for 5-10 år, er renten 1 procent. Den maksimale løbetid du kan få på lånet er 10 år, og du kan låne op til 500.000 kroner.

For at få lånet er det en betingelse, at den påtænkte energirenovering er på listen over godkendte energirenoveringer. Det er blandt andet isolering af tag og ydervægge, udskiftning af døre og vinduer, installation af solfangere og solceller og udskifning af oliefyr med en varmepumpe. Er man i tvivl om, hvad der skal gøres ved boligen for at få den op på dupperne energimæssigt, kan man bestille et grønt boligtjek, som kan fås for 1500 kroner, hvis man er kunde, og til 3500 kroner, hvis man ikke er kunde.

Direktør i Forenet Kredit, Louise Mogensen forklarer, at foreningen tjener penge, når Nykredit og Totalkredit udbetaler udbytte, og nogle af de penge bliver ført tilbage til kreditforeningerne, som fører dem tilbage til kunderne i form af kundekroner eller sætter dem ind på kundens såkaldte »mine mål konto«. Og nu bliver nogle af pengene altså brugt til at hjælpe medlemmerne til at gøre noget godt for klimaet.

Bare bilen er grøn Det er ikke kun boligen, Forenet Kredit gerne vil hjælpe kunderne med at gøre grønnere. Bilen kan også få en »grøn overhaling«, hvis det står til Forenet Kredit. Renten er kun 1 procent, hvis du låner penge til køb af en el-, brint- eller plugin-hybridbil, og der er ingen omkostninger til tinglysning mv., når du låner op til 300.000 kroner.

Forenet Kredit har derudover besluttet at udstede særlige obligationer til finansiering af boligbyggerier, hvor energikravene er særligt høje. Endnu et tiltag i klimaets tegn.

Nykredit er iøvrigt Europas største udsteder af obligationer.