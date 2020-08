Forelsket i Festsalen

Da Jacob Sundberg første gang trådte ind i Festsalen i Hillerød i forbindelse med en konference, så vidste han, at det lokale måtte han bare have adgang til, og sådan blev det. Festsalen har de sidste fire år været en del af Jacob Sundbergs virksomhed Sundberg Productions mange aktiviteter.

Det fine, lyse lokale med prismelysekroner højt under loftet på Sdr. Jernbanevej nær Torvet har også sin charme. Det udlejes mest til fester i weekenden, men et par gange om måneden huser det også et møde eller et foredragsarrangement.