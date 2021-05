Fordomme om at bo på landet

Er det godt eller skidt at bo på landet? Her får du ti fordomme - nogle passer andre gør ikke....

Ja. Tog og bus er en sjældenthed og at bo på landet kræver ofte en bil. Har man ikke mulighed for det, er det yderst problematisk at komme rundt. Selv hvis der er offentlig transport, er den ofte tilrettelagt, så den går fra land til by og ikke f.eks. mellem to landsbyer.